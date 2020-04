Horeca-onderneemster: 'We hebben weer geen houvast gekregen'

Ze had graag wat willen horen over de horeca van premier Mark Rutte. 'We horen alleen: er verandert niks.' Samen met haar partner Donovan Maduro runt ze Donovan's en de tegenovergelegen karaokebar Sing Along in de Stad.

Te voorzichtig

'Ik had gehoopt dat er meer zou mogen. Ook voor jongvolwassenen bijvoorbeeld. Dit is nog erg voorzichtig. Iets te voorzichtig', zegt Elsbeth Maduro. Nu iedereen zich goed houdt aan de 1,5 meter en de andere regels van het RIVM had ze gehoopt dat er op termijn nog iets meer zou gebeuren.

Horeca amper genoemd

'Er is helemaal niks gezegd over onze sector en er is helemaal geen uitzicht gegeven. Ook geen duidelijkheid over meer tegemoetkomingen. Want de sluitingsperiode wordt verlengd en de inkomsten blijven gewoon 0. Het was toch fijn geweest als daar iets meer over was gezegd', zegt Maduro.

Irene van de Velde van de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland beaamt dit. '20 Mei is nog heel ver weg. Dat is voor veel ondernemers onhaalbaar. Wij kijken reikhalzend uit naar noodmaatpakket van kabinet. Horeca Nederland is daar heel actief mee bezig. Zonder steunmaatregelen valt 70 tot 80 procent van de horecazaken om', vreest Van de Velde.

Risico's

Maduro: 'Ik heb in de media iemand gehoord met wie ik een mening deel. Het is hartstikke leuk die beleidsmakers die luisteren naar wetenschappers. Maar wetenschappers zijn hele voorzichtige mensen. Ondernemers zijn juist hele creatieve mensen die risico's durven te nemen en goed denken om de regels als dat nodig is.'

Elsbeth merkt dat ze nu een groot gevoel van ongeduld en onzekerheid heeft. Zo heeft de onderneemster al plannen bedacht voor de karaokebar om weer open te kunnen.

Maatregelen

'We kunnen bijvoorbeeld kleine groepen op afspraak ontvangen. Met een maximum aantal personen waarbij er verschillende arrangementen mogelijk zijn. Plexiglas bij het podium en pinnen van tevoren voor muntjes of de drankjes. Tien minuten ertussen om schoon te maken', vertelt Elsbeth Maduro. De gasten zijn volgens haar dan wel zelf verantwoordelijk voor het 1,5 meter afstand houden. 'Maar die ruimte kunnen wij bieden.'

'En iedereen krijgt zijn eigen microfoonkapje die ze dan na afloop mee mogen nemen. Een stoffen plopkap die je over de microfoon kan doen', vertelt Elsbeth Maduro.

'Zuur'

'Het is nu allemaal zo afwachtend. Het is zuur om nog steeds niks te kunnen. Als ondernemer wil je ondernemen maar die vrijheid is er nu niet.'

In Donovan's is een 1,5 meter economie lastig te hanteren volgens Elsbeth. 'Het besef is er dat we niet volledig open kunnen. Maar het zou fijner zijn als ondernemers wat meer erkenning en duidelijkheid hadden gekregen in de persconferentie'

'Ik blijf de hoop houden dat we in juni weer open kunnen. Maar ik verwacht dat de nachthoreca als één van de laatsten weer open kunnen. Vlak voordat de evenementen weer mogen', zegt Elsbeth Maduro.

