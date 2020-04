Directeur Forum: 'Verwacht dat we eind mei weer deels open kunnen'

De persconferentie van premier Rutte van dinsdagavond was eigenlijk een teleurstelling voor Dirk Nijdam, de directeur van Forum Groningen. Hij had gehoopt dat er op zijn minst wat ruimte zou komen voor heropening van de bibliotheken.

Ook voor Storyworld, de vervanger van het Stripmuseum, en de exposities had Nijdam wat meer 'ruimte' verwacht. 'Maar ach, dan wachten we nog een paar weken langer.'

Jammer

'Men doet er alles aan om mensen zo weinig mogelijk in beweging te brengen. En dat snap ik ook goed, maar jammer is het wel', zegt Nijdam.

Scenario's liggen klaar

Het Forum heeft inmiddels voor alle onderdelen van het nieuwe gebouw in het centrum van Groningen scenario's klaarliggen. 'Als we over drie weken horen dat bepaalde dingen weer mogen, kunnen we direct los. We wachten gewoon op groen licht', zegt Nijdam.

'Een boek lenen moet één van de eerste dingen zijn die weer kunnen', voorspelt Nijdam. 'Landelijk zijn we ook bezig met het schrijven van protocollen daarvoor. Maar het zal in het begin een soort minimale, ongezellige variant op het bibliotheekwerk worden.'



Mensen zijn er wel aan toe om hun voorraad boeken te verversen Dirk Nijdam - Directeur Forum Groningen

Routes in bibliotheken

In de wijkfilialen van het Forum wil Nijdam bijvoorbeeld met vooraf opgestelde routes werken. Zo moeten mensen elkaar tijdens het bibliotheekbezoek zo weinig mogelijk tegenkomen.

'Boeken lenen kan contactloos. Je kan bij het binnenkomen de handen wassen, en digitaal registreren welke boeken je leent. Ik hoop ook dat dat weer mogelijk wordt, want mensen zijn er wel aan toe om hun voorraad boeken te verversen.'

In de stad Groningen is het opendoen van de bibliotheek lastiger dan in dorpen in de rest van de provincie, zegt Nijdam. 'Als je hem hier weer opengooit, heb je zo duizend man voor de deur staan. In Aduard of Scheemda is dat anders.'

Een deel van de bibliotheek in het Forum (Foto: Hardscarf/Wikimedia/CC BY-SA 3.0)



'Ruimte zat voor anderhalvemeter-Forum'

Ook in het Forum aan de Nieuwe Markt in Stad is het goed te doen om in de anderhalvemeter-samenleving het een en ander in goede banen te leiden, denkt Nijdam.

'We hebben al hesjes voor medewerkers besteld. Die kunnen mensen de weg wijzen en zorgen dat ze afstand houden. Bovendien is er ruimte zat in het gebouw.'

In de grote bioscoopzalen kunnen wat Nijdam betreft weer films vertoond worden. 'Drie stoelen zijn samen 1,5 meter breed, dus dan zouden er veel minder mensen in de zaal zitten. Dat is niet rendabel, maar dan kan je in ieder geval weer iets.'

Financiële strop

Dat de coronacrisis een financiële strop oplevert voor het Forum, is inmiddels zeker, zegt Nijdam. 'Het gaat om serieus geld, dat mag duidelijk zijn.'

Nijdam is erover in gesprek met de gemeente. 'Dat is de belangrijkste partner, die willen we als eerste betrekken. Gelukkig zijn we financieel gezond en komen we niet direct in de problemen. Maar het zal veel geld gaan kosten.'

Nijdam houdt in ieder geval goede hoop. 'Het wordt pas weer helemaal normaal als er een vaccin is. Maar voor 20 mei (tot die datum gelden de meeste overheidsmaatregelen, red.) verwacht ik iets meer positief nieuws. Ik hoop echt dat er dan weer wat meer kan.'

