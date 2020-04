Schier denkt alvast na over anderhalvemetersamenleving

Informatie over het coronavirus op een veerboot (Foto: ANP)

Toeristen zijn door de verlenging van de coronamaatregelen de komende tijd nog steeds niet welkom op Schiermonnikoog. Maar op het eiland denken ze al wel na over de anderhalvemetersamenleving.

De gemeente heeft voor het eerst in haar geschiedenis digitaal vergaderd vanwege de coronacrisis. Hierin kwam de anderhalvemetersamenleving ter sprake.

Om tafel

De gemeente Schiermonnikoog gaat gesprekken voeren met busvervoerder Arriva en Wagenborg passagiersdiensten. Daarin wordt gesproken over de mogelijkheden om toeristen weer te ontvangen als de maatregelen versoepeld worden.

Als de toeristen straks met inachtneming van de anderhalve meter-regel weer naar Schiermonnikoog mogen komen, moet er volgens het college van burgemeester en wethouders wel wat gebeuren.

'Waar we naar kijken, is dat als er straks iets versoepeld wordt. Hoe kunnen we dat dan vormgeven als er weer mensen naar Schiermonnikoog komen?', laat wethouder Johan Hagen weten. Deze week zit hij om tafel met de VVV, de horecavereniging en de vervoerders.

'Als er straks iets meer mag, hoe gaan we dat dan doen? Het is goed als we daarop vooruitkijken', zegt Hagen. Volgens hem denken ook bestuurders op de andere Waddeneilanden daarover na.

De gemeenteraad van Schiermonnikoog vergaderde voor het eerst digitaal (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Probleem met vervoer

Wethouder Erik Gerbrands zegt dat er nagedacht wordt over het vervoer van en naar Schier. 'Er mogen nu maximaal 320 passagiers op de boot. Wat een enorm aantal is als je dat op anderhalve meter van elkaar moet verspreiden over de hele boot. Maar je moet er niet aan denken wat er gebeurt als al die mensen hier aan de wal komen.'

'Eerst moeten al die mensen op anderhalve meter van boord komen en dan staan er maar zes bussen klaar. Er daar mogen maximaal twaalf mensen in. Die zijn vervolgens ruim een uur bezig om alle mensen op de juiste bestemming te brengen. Ik denk niet dat iedereen daar op zit te wachten', legt Gerbrands uit.

Meer fietsen of lopen

Hij gaat met de vervoerders in overleg om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Mensen kunnen volgens hem bijvoorbeeld gestimuleerd worden om meer te gaan fietsen of lopen.

Meer inzet van bussen wordt volgens Gerbrands lastig. 'Het is dan de vraag waar je de extra bussen parkeert en Arriva heeft waarschijnlijk niet zomaar extra bussen om in te zetten.'

Nu al meer toeristen

Ook ziet de wethouder dat het aantal toeristen langzaam weer toeneemt, wat nog niet de bedoeling is. 'We zien al dat er meer gasten op het eiland zijn. Tot een paar weken geleden waren de vakantiehuisjes bijna niet bezet. Nu zijn er toch wel heel wat huisjes bezet.'

Kom niet naar Schier

Burgemeester Ineke van Gent benadrukt dat toeristen nog steeds niet welkom zijn en dat nauwkeurig in de gaten wordt gehouden hoeveel mensen er op de boot zitten. 'Dit zijn hele redelijke lage aantallen als het gaat om toeristen.'

Steun voor economie

Ook hebben de Waddeneilanden de overheid verzocht om anders naar de Waddeneilanden te kijken als het gaat om compenserende maatregelen. 'De Waddeneilanden zijn heel anders dan een doorsnee gemeente in Nederland', zegt wethouder Hagen. De ondernemers op de eilanden zijn afhankelijk van het toerisme.

'De coronacrisis heeft een gigantische impact op de eilanden. Dat kunnen wij als eilanden nooit alleen trekken. Die signalen zijn al richting Den Haag. Maar die worden nog veel meer richting Den Haag gestuurd', zegt Hagen.

Hij hoopt op extra steun voor de ondernemers, maar ook op financiële steun voor de waddengemeenten. 'Wij zijn ervan overtuigd dat wij het als eilanden zelf zo niet gaan redden.'

