Van Gogh-dief liep met schilderij onder arm museum uit

De politie heeft dinsdgaavond bewakingsbeelden van de diefstal van het schilderij van Van Gogh uit museum Singer Laren getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar', is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend. Begin april werd het schilderij gestolen.



Schilderij onder arm

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe een man op een scooter 's nachts bij het museum stopt, met een moker twee glazen deuren inslaat en even later met het schilderij onder zijn arm het museum weer verlaat.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of de dader hulp heeft gehad.

Getuigen gezocht

De politie is nog op zoek naar getuigen, twee in het bijzonder: de bestuurder van een bestelwagen die net voor de inbraak voor het museum langsreed en een fietser die ook op de beelden te zien is.

