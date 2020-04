'Blijdschap overheerst' bij kinderopvangorganisatie SKSG

'We zijn heel blij, de medewerkers staan te popelen', zegt woordvoerder Guido Heeringa van kinderopvangorganisatie SKSG over het kabinetsbesluit dat de opvang vanaf 11 mei weer volledig open gaat.

'Er zijn ook kinderen met een achterstand, die willen we weer in ontwikkeling brengen', stelt Heeringa. 'Maar de blijdschap overheerst.'

Invulling

Er vallen zeventig locaties in en rond de stad Groningen onder de vlag van SKSG. 'We moeten per locatie kijken hoe we het gaan invullen. Bijvoorbeeld hoe we ervoor zorgen dat er afstand bewaard wordt tijdens het halen en brengen van de kinderen. Maar bijvoorbeeld baby's of peuters kan je niet zomaar bij de deur afleveren en weer vertrekken.'

En er zijn meer zaken om rekening mee te houden. 'Kinderen moeten ook weer wennen als ze een aantal weken niet zijn geweest. Daar hebben we een plan voor geschreven.'

Duizend man

Er werken bij de organisatie in totaal zo'n duizend mensen. 'Daar moeten we natuurlijk ook aan denken, het is een grote club.'

De komende weken wordt er veel overlegd met de basisscholen, die deels weer open mogen vanaf 11 mei. 'We moeten proberen de opvang daar goed op te laten aansluiten, dat is puzzelen.'

