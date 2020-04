Hoogleraar: 'Hoe mensen nu reageren, zal heel verschillend zijn'

'Deze maatregelen zijn natuurlijk niet bedoeld om leuk voor de mensen te zijn, maar om de samenleving te beschermen. Rutte wees echt op het gevaar en was bezig om mensen te stimuleren en te motiveren. Dat is in deze situatie nog echt even nodig.'

Dat zegt Arie Dijkstra, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de toespraak van premier Mark Rutte over de coronamaatregelen voor de komende periode.



Staatsman

'Rutte staat er wel als staatsman. Hij gebruikt heel nadrukkelijke woorden, herhaalt dingen erg. Hij sprak ook in termen van 'we' en betrok zichzelf echt bij de mensen' viel Dijkstra op.

'En hij zei ook wat hem dwars zit, de stress die hij ervaart. Allemaal dingen waarmee hij empathie probeert te wekken en dichter bij de mensen te komen.'

Feiten

'Hij doet zijn best. En, heel belangrijk, hij heeft de feiten achter zich. Inhoudelijk komt het heel sterk over, ook met Van Dissel (RIVM-baas, -red.) erbij. Maar het is de vraag wat mensen gaan doen. Ik denk dat het heel erg zal verschillen. Als je nu in het onderwijs werkt of kinderen hebt, kan het een opluchting zijn. Maar het kan ook weer angst opleveren.'

'Maar voor mensen in de horeca is het nog weer heel anders. Het is de vraag voor mensen die geen soepele regels krijgen: is het gevaar nog steeds zo groot, dat ik moet blijven investeren?'

Lees ook:

- Kabinet: Basisscholen op 11 mei weer open; geen evenementen tot 1 september

- Het laatste coronanieuws in ons liveblog