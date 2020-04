Ondernemersvoorman: 'Er liggen allerlei protocollen klaar om weer open te gaan'

Er werden ook geen beloftes aan bijvoorbeeld de horeca gedaan, die nu al ernstig in de problemen zitten.

Protocollen

'Wij hebben vorige week en deze week al behoorlijk wat protocollen ingeleverd. Bij elkaar al zo'n vijftig stuks. Daarin staat hoe wij kunnen werken met inachtneming van alle maatregelen, maar daar heb ik niks over gehoord', vertelt VNO-NCW Noord-voorman Sieger Dijkstra.

'Ik kan me voorstellen dat veel ondernemers daar teleurgesteld over zijn. Zij willen graag weer perspectief hebben en willen weer aan de slag gaan.'

Terugslag

Toch heeft Dijkstra wel begrip voor de keuze van het kabinet om niet direct alles weer open te gooien.

'Als je moet kiezen tussen nu alles los laten en straks weer een grote terugslag en alles rustig opbouwen en voorkomen dat we een terugslag krijgen, dan kan ik me voorstellen dat we niet te hard van stapel moeten lopen.'

Goedkeuring

Desondanks hoopt de ondernemersvoorman de komende weken op goed nieuws. 'Die protocollen liggen er, dus ik hoop dat ze één voor één goedgekeurd worden. Er is goed over nagedacht hoe de verschillende branches met de coronaregels kunnen werken. We kunnen niet een jaar op slot blijven.'

Het argument vanuit Den Haag om de lockdown grotendeels nog in stand te houden, is om het verkeer op straat grotendeels te beperken. Dijkstra daarover: 'Het is de kunst om met z'n allen wat afstand te houden en wellicht wat meer eenrichtingsverkeer in bepaalde gebieden in te voeren. We zullen weer in beweging te komen. Dat zal niet vandaag zijn, maar we moeten naar manieren kijken hoe het wel kan.'

Tweede pakket

Hoe erg is de situatie voor noordelijke ondernemers momenteel? 'Ik denk wel dat er zaken op omvallen staan. We hebben het dinsdag ook van Horeca Nederland gehoord. Het zal ook niet zo zijn dat als bedrijven weer een klein beetje open kunnen, dat alles dan direct weer goed is.'

Daarom is VNO-NCW ook hard bezig om te kijken vanuit Den Haag hoe ze de tweede pakket aan maatregelen kunnen krijgen. 'We hebben een mooie eerste stap gemaakt, nu is het tijd voor een vervolg', besluit Dijkstra.

Lees ook:

- 'Coronamaatregelen enorme klap voor horecabedrijven en evenementen'

- Groningse economie krijgt 'ongekende klap', maar 'grootste klap komt nog'