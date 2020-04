Werken in coronatijd: huisje bij Paterswoldsemeer als poort naar China en Rio

Hij werkt normaal gesproken in Peking. Zij in Rio de Janeiro. Nu zijn ze noodgedwongen door het coronavirus weer samen thuis in Groningen. Niet in hun eigen huis in de Stad maar in een vakantiehuisje aan het Paterswoldsemeer.

Gerard Lenting (60) is fitnesstrainer van de nationale kunstschaats-selectie van China. Zijn vrouw Diana Nijboer (55) is de initiatiefnemer en manager van een onderwijsproject voor kansarme kinderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro.

Gerard doet nu zijn werk via telefoon en computer op het noordelijk halfrond. Zij doet dat ook, maar dan op het zuidelijk halfrond. Vanuit Groningen. Het levenspad van Lenting en zijn Nijboer kreeg de afgelopen jaren een bijzondere kronkel. En dat allemaal door de corona.

Coach van Nadine Broersen

Gerard was in het begin van deze eeuw trainer van de Nederlandse meerkamp-selectie van de KNAU (atletiekbond). Via via ging hij daarna aan de slag als bondscoach van de meerkampers in Qatar, daarna van Brazilië en uiteindelijk belandde hij als 'bewegingsman' bij de kunstschaatsers van China.

Tussendoor werkte hij als coach van topatlete Nadine Broersen, bij het Medisch Centrum Zuid in Groningen, voor FC Emmen als conditietrainer, voor de volleyballers van Lycurgus en verleende hij ook nog hand- en spandiensten aan de Groninger roeiers.

Het was in de tijd dat Lenting aan de slag was voor de Braziliaanse atletiekbond dat zijn vrouw haar draai vond in het vrijwilligerswerk voor kansloze armen in het immense Zuid-Amerikaanse land. Dat mondde uit in een eigenhandig opgezet project: Edumais.

De quarantaine was geen pretje en dan zeg ik het nog heel vriendelijk Gerard Lenting - fitnesstrainer

400 kinderen

Edumais betekent in het Portugees letterlijk 'meer onderwijs'. Kansarme kinderen uit de favela's, de immense sloppenwijken van Rio, krijgen in het project meer en beter onderwijs.

Edumais helpt met een leger aan vrijwilligers vanuit een schoolgebouw zo'n vierhonderd kinderen met onder meer Engelse les, games-design-onderwijs en sollicitatie-lessen in het project entrepreneurship (ondernemerschap). Lessen die op de praktijk zijn gericht zodat de kinderen zich in het dagelijkse leven staande kunnen houden.

Andere kant van de wereld

'Dat betekende wel dat, toen Gerard in China aan de slag ging, we elk aan een andere kant van de wereld zaten', vertelt Nijboer. 'Maar we hadden het zo geregeld dat we elkaar om de drie maanden zagen en met de vakanties.'

Begin dit jaar kwam daar plotseling verandering in door de uitbraak van corona in China. Lenting: 'Wij zaten begin januari in een trainingscentrum aan de rand van Peking toen de boel op slot ging vanwege de corona. Door de lockdown mochten er nauwelijks nog mensen in en uit. Dat was een rare gewaarwording.'

Twee weken alleen in quarantaine

In die tijd liep Lenting z'n visum af en moest hij voor even China uit voor een nieuw visum. Bij terugkomst in China moest hij vanwege de corona-maatregelen twee weken alleen in een hotel in quarantaine. 'Nou dat was geen pretje en dan zeg ik het nog heel vriendelijk.'

Begin maart ging hij ondanks de corona met de Chinese kunstschaatsers naar Canada voor het wereldkampioenschap. 'We zaten helemaal in afzondering. Je merkte ook dat sommige sporters bang waren..'

Het WK in Montreal werd op het laatste moment afgeblazen vanwege de corona. 'Nou dan heb jij nu ook vakantie zeiden de Chinezen tegen me. Dat viel me rauw op mijn dak. Maar ik moest kiezen: of terug naar China, of naar Brazilië naar mijn vrouw of terug naar Nederland, naar Groningen'.

Hij koos voor Groningen omdat hij niet terug wilde naar China vanwege de corona en hij vermoedde dat in Brazilië, waar toen nog nauwelijks corona was, het virus ook snel zou toeslaan.

Ik ben bang dat we straks een golf van geweld gaan krijgen en de armoede weer hard toeslaat Diana Nijboer - Edumais

Geen mens op het strand, heel gek

'En hij kreeg gelijk', zo vertelt zijn vrouw. 'De Copacabana en Ipanema (stranden van Rio) en sportscholen gingen plotseling dicht. Er was geen mensen meer op het strand. Heel gek. Op een gegeven ogenblik was er ook sprake van dat de regering een vliegstop zou invoeren. Toen ben ik ook teruggegaan'.

En nu zitten ze een maand later dus samen in het vakantiewoning aan het Paterswoldsemeer. 'Wij hebben ons eigen huis in het Ebbingekwartier verhuurd. Tja, die mensen kun je natuurlijk ook niet wegjagen. Vandaar dat we aan het meer maar in ons familievakantiehuis zitten.'

Vanaf de boorden van het meer is het behelpen om een project te runnen in Brazilië of training te geven aan een Chinese kunstschaatsers. Telefoon en computer zijn een grote hulp. 'We hebben nu whatsapp, beeldbellen. Daardoor kan er veel. Dertig jaar geleden had dit allemaal niet gekund', weet Lenting.

Ik merk dat we kinderen kwijtraken

De kinderen van Edumais krijgen nu net als de kinderen in Nederland les via de digitale snelweg. Vrijwilligers geven nu nog voornamelijk Engelse les. Maar Nijboer merkt dat dat heel moeizaam gaat. 'Ik merk dat we kinderen kwijtraken. Dat we ze niet meer kunnen bereiken'.

Ze vreest ook de gevolgen van de corona in haar tweede thuisland. 'In Brazilië is het door de corona een rare toestand. De president (Bolsonaro, red.) gelooft niet in corona en dwarsboomt eigenlijk de maatregelen van de grote steden. Ondertussen gaat het met de economie slechter en slechter. Ik ben bang dat we straks een golf van geweld gaan krijgen en de armoede weer hard toeslaat. En dat zie je eigenlijk nu al: de honger is terug.'

Ze is daarom bezig met acties om voedselpakketten voor ruim 600 gezinnen in de favela's te organiseren. Dat probeert ze telefonisch en via mails te regelen met behulp van allerlei giften en organisaties. Voor de komende weken is dat gelukt maar er is nog meer geld nodig.

In Rio ligt mijn hart

Ondanks de slechte ontwikkelingen in Brazilië zou ze zo teruggaan naar Rio de Janeiro. 'In Rio ligt mijn hart. Ik zou meteen weer terugvliegen'.

Lenting is minder zeker over zijn baan in China. 'We richten ons daar nog steeds op de Winterspelen van 2022. Ik weet nog niet of ik überhaupt wel terug kan. Soms wilde ik dat ik Tita Tovenaar was. Zo van: stop en alles staat stil. Ik knip met mijn vingers en alles is weer zo als het was. Maar ja zo werkt het niet..'

Hij staat ondertussen in allerlei poses in de tuin, die door vrouw Diana worden opgenomen met de camera. 'Ik maak trainingsvideo's voor kunstschaatsers die worden door de ISU (internationale schaatsbond) gebruikt voor de sporters in coronatijd. Het gaat dan voornamelijk over balans en oefeningen met je eigen lichaamsgewicht..'

Afwateringskanaal in Tjuchem

'Het is toch eigenlijk ook wel weer mooi', vindt Lenting, die geboren en getogen is in Slochteren. 'Mijn opa kwam vanuit Slochteren op de fiets nooit verder dan het afwateringskanaal in Tjuchem. Moet je zien waar wij tegenwoordig allemaal komen…'

Een man en een vrouw in een vakantiehuis aan een meer onder de rook van d"Olle Grieze, die de hele wereld bestrijken met een telefoon en een computer.



