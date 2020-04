Voortgezet onderwijs kan in juni open: 'Ik benijd het basisonderwijs niet'

'Ik benijd het basisonderwijs niet', zegt rector Roel Scheepens van het Maartenscollege in Haren.

Anderhalve meter

Het voortgezet onderwijs kan vanaf 1 juni weer open, mits zich in de tussentijd geen uitbraak van het virus voordoet op een school. De anderhalve meter afstand moet daarnaast ook in acht worden genomen. En dat is best lastig.

'Een standaard klaslokaal is zo'n 56 vierkante meter', legt directeur Ferdinand Vinke van het Winkler Prins in Veendam uit. 'Een klas heeft tussen de 25 en 30 leerlingen. Het is de vraag of je al les kunt geven met een derde van de leerlingen.'

Vinke hoopt dat onderzoeken onder verspreiding van het coronavirus onder jongeren goed nieuws brengen. Nu al hoeven kinderen tot twaalf jaar geen afstand te houden. Als dat ook voor jongeren tot achttien jaar gaat gelden, wordt fysiek lesgeven een stuk makkelijker.

Rekening gehouden met

De huidige situatie is echter anders. Maar dat neemt niet weg dat er op de scholen wel vanuit werd gegaan dat ook het voortgezet onderwijs net als het basisonderwijs na de meivakantie al zou kunnen openen. 'Wij hebben daar wel rekening mee gehouden', zegt Scheepens.

In Veendam is dat ook zo. 'Wij hebben er rekening mee gehouden dat we zouden beginnen met specifieke doelgroepen', zegt Vinke. Hij doelt op leerlingen in kwetsbare situaties en leerlingen van wie de ouders een vitaal beroep hebben.

Online en klassikaal tegelijk?

Maar in beperkte groepjes fysiek onderwijs hervatten, heeft ook nadelen. Zo vragen beide directeuren zich af of dat te combineren is met online onderwijs voor de rest van de klas.

Scheepens: 'Het is makkelijk gezegd dat de rest dan thuis mee kan kijken, maar het is best een lastig verhaal om online lesgeven te combineren met klassikaal lesgeven. Wij hebben daar nog niet de geschikte technische middelen voor.'

Vinke: 'Nu krijgt iedereen thuisonderwijs, maar straks zit misschien de helft op school en de andere helft niet. Als je op school de docenten inzet, weet ik niet of we nog wel online thuisonderwijs kunnen geven.'

Vijf weken voorbereidingstijd

Nu duidelijk is dat het voortgezet onderwijs op zijn vroegst in juni open gaat, maken de scholen er de komende tijd het beste van. 'We hebben nu een week of vijf om ons daar op voor te bereiden', zegt Vinke.

'Onze mensen beginnen daarnaast behoorlijk te wennen aan het online lesgeven', zegt Scheepens. 'Het zou jammer zijn om dat meteen weer los te laten. Ik denk dat het voor de rust en regelmaat goed is om dit niet meteen weer te veranderen.'

Digitale toetsen

Als het voortgezet onderwijs in juni weer opstart, staat een ding vast: van de rest van het schooljaar blijf niet veel over. Daar zijn beide directeuren het over eens. In Noord-Nederland begint de zomervakantie namelijk al in de eerste week van juli. Het vroegst van heel Nederland.

'Je kunt dan begin juni weer naar school, maar je heb ook de toetsweken nog', zegt Vinke.

In Haren is nu al besloten om die toetsen sowieso digitaal af te nemen. 'Bij ons begint de laatste toetsweek op 18 juni', zegt Scheepens. 'We doen die toetsweek digitaal, omdat je toch wilt dat leerlingen een toets op hetzelfde moment maken.'

Hoewel er van het schooljaar qua fysiek lesgeven dus weinig overblijft, blijft Scheepens positief. 'Misschien kun je dan nog wel een diploma-uitreiking organiseren.'

