Cosis: 'Maatwerk nodig bij opvang van onze kinderen'

Cosis heeft vijf kinderdagcentra in Groningen waar kinderen worden opgevangen die speciale zorg nodig hebben. Vaak zijn dit kinderen die meervoudig gehandicapt zijn.

Kleinere groepen

Woensdagochtend heeft Cosis overlegd hoe het vanaf 11 mei verder gaat. 'We zijn hier uiteraard de afgelopen periode ook al druk mee geweest, en dat blijven we ook', aldus Alinda Kloosterman van Cosis.

'We volgen de richtlijnen van het RIVM, maar er komt veel maatwerk bij kijken. We gaan de situatie per kind bekijken.' Dat betekent onder meer dat er kleinere groepen worden gevormd en dat kinderen niet fulltime naar de opvang kunnen. Ze zijn een beperkt aantal dagen welkom.

Intensief

'Zo kunnen alle kinderen, en dat zijn er een paar honderd, in ieder geval weer komen. We kijken daarnaast ook wat er thuis nodig is.'

Dat veel kinderen bij Cosis intensieve verzorging nodig hebben, maakt het werk in deze periode extra ingewikkeld. 'De behandeling is heel intensief en je hebt veel direct contact met de kinderen. Daarom hebben we ook bewust gekozen voor het werken in kleinere groepen.

Digitaal

De opvang door Cosis lag de afgelopen weken overigens niet helemaal stil. Kloosterman: 'We hebben ook al kinderen opgevangen die echt speciale zorg nodig hebben of van ouders met een cruciaal beroep. Daarnaast hebben we veel begeleiding aan huis gedaan.'

Zo werden er ook digitale behandelplannen ontwikkeld en was er videocontact met ouders. 'Ik ben echt heel blij met de creativiteit van de begeleiders en de behandelaren. Er zijn grote stappen gezet, en dat willen we de komende periode ook blijven doen.'

