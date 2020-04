Mónica Burgmeijer bedenkt 's werelds grootste foodcourt voor Groningen

De basis van haar idee: voetgangersverkeer onder controle houden, zoals dat ook met auto's gebeurt. Hoe? Door middel van eenrichtingsverkeer dus. Toeristen die de stad Groningen binnenkomen, lopen het centrum in via de Werkmanbrug, en gaan via de Herebrug terug naar het station.

Kraampjes met gerechten

De wandeling leidt langs allerlei leuke Groningse plekjes, zoals hofjes, waarbij café's en restaurant in kraampjes buiten hun (afhaal)gerechten kunnen verkopen. Waarbij, als de regels het toelaten, er ook hier en daar binnen wat tafeltjes beschikbaar zouden kunnen zijn.

'Op een mooie dag als vandaag', legt Burgmeijer uit, 'zouden mensen dus gewoon een wandelingetje door de stad kunnen maken, en bij het ene kraampje wat drinken, en bij het andere kraampje wat eten. Op die manier houden ze én voldoende afstand van elkaar, hebben ze het gezellig én kunnen ze genieten van Groningen.'

Acht jaar in Stad

Mónica Burgmeijer (30) werd geboren in Rotterdam, groeide op in Ecuador, en woont sinds acht jaar in Stad. Behalve dat ze er studeerde (ze begon vorig jaar weer met een studie international communications) werkte ze al die tijd in de horeca. Tot, saillant genoeg, anderhalve week geleden.

Vorige week kreeg ik te horen dat er in het restaurant waar ik werkte geen plaats meer was voor mij. Die prijs is dus een beetje een pleister op de wonde Mónica Burgmeijer

Ze vertelt: 'Ik heb bijvoorbeeld gewerkt bij Grandcafé Hooghoudt en Tapaseria Catalana. Tot vorige week. Toen kreeg ik te horen dat het filiaal van het restaurant waar ik werkte dichtging, en dat er voor mij geen plek meer was. Heel vervelend, ja. Daarom ben ik nu dubbel zo blij met deze prijs. Dat is een beetje een pleister op de wonde.'

Veel passie

'Ik heb acht jaar in de horeca gewerkt', zegt ze. 'Daardoor heb ik erg veel passie voor de horeca gekregen. Dat, gevoegd bij het feit dat me opviel dat Nederlandse voetgangers altijd al keurig rechts hielden, bracht me op dit idee.'

230 inzendingen

De ideeënwedstrijd was een initiatief van VNO NCW Noord, MKB Noord, NDC mediagroep, Marketing Drenthe, Merk Fryslân, Marketing Groningen, De Groningen Toerisme Coöperatie, de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA-RECRON.

Er kwamen maar liefst 230 inzendingen binnen. Daaruit werd een top 10 samengesteld op basis van de criteria impact, haalbaarheid en schaalbaarheid. Het openlucht horecaconcept 'BinnensteBuiten' werd vervolgens gekozen als beste idee.

Een volgende pitchronde zal als thema 'anderhalvemeter cultuur' hebben en eind deze week van start gaan.

Op de Grote Markt kreeg Burgmeijer woensdagochtend, uit handen van Sieger Dijkstra, voorzitter van VNO-NCW Noord, en Barbara Risselada van Marketing Groningen, een immense 'cheque' van anderhalve meter uitgereikt. 'Die ligt hier nu naast me op de bank', zegt ze.

Daadwerkelijk uitvoeren

Nee, een bedrag staat er niet op die cheque. Maar daar staat tegenover dat er binnenkort wordt gesproken om het idee daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

'Dat is het mooie', vindt ze. 'Details weet ik nog niet, maar met een groepje vanuit de gemeente en de horeca gaan we gauw praten om het te ontwikkelen. Óf het zou kunnen en hóe het zou kunnen. Heel leuk.'

Aan welke termijn we dan moeten denken? 'Geen idee. Ik weet zelf pas een paar uur dat ik heb gewonnen', lacht ze.

Wat de jury aansprak, was dat mijn idee niet alleen in de stad Groningen toepasbaar is, maar misschien wel in heel Nederland Mónica Burgmeijer

Waarom haar idee het beste was? Burgmeijer: 'Wat de jury vooral aansprak, was dat het niet alleen in de stad Groningen, maar in de hele provincie, of zelfs het Noorden of Nederland uitgevoerd zou kunnen worden.'

Meerdere horecazaken

'Bovendien', weet ze, 'vonden ze het zo goed dat mijn idee niet op maar één horecazaak betrekking had, maar dat het juist verschillende horecazaken én toerisme met elkaar verbond.'

