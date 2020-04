Directeur poppodia: 'We gaan de gevolgen nog jaren merken'

De coronamaatregelen zijn voor beide podia verlengd met vier weken. 'We zijn de afgelopen weken druk geweest met het verplaatsen van concerten. Maar we kunnen niet blijven schuiven.'





Ik geloof niet in een anderhalvemetersamenleving voor een concertzaal als Vera Olaf Veenstra - directeur Vera en Simplon

'Ik had meer perspectief verwacht', zegt Veenstra. Voor zijn clubs blijft het na de persconferentie onduidelijk wanneer weer gedacht kan worden aan opengaan en vooral ook op welke manier dat moet gaan. 'Eerder vroeg Rutte al om na te denken over een anderhalvemetersamenleving. Ik geloof daar voor een concertzaal als Vera niet in. Dat zie ik sowieso als een probleem.'



Focus op Europese bands?

Dat de coronacrisis verstrekkende gevolgen zal hebben voor de programmering van Vera is nu al duidelijk. 'In Vera spelen bands vanuit de hele wereld. Uit Amerika, maar ook uit landen als Japan, Korea, Australië. Ik denk niet dat dat binnen een jaar weer net zo is. We gaan dit nog jaren merken. Misschien dat we ons straks eerst op Europese bands moeten richten.'



Financieel weet Veenstra zijn club voorlopig nog in de benen te houden. 'Eenderde van ons geld is subsidie, de rest moeten we zelf verdienen. Nu wordt er niks omgezet, maar ik heb er vertrouwen in.' Wel vreest hij personeelsproblemen. 'Wij draaien voor het grootste deel op vrijwilligers. Die moeten we vast zien te houden. Dat is wel een zorg, want zijn ze er straks nog wel?'

