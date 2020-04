Mike te Wierik had graag nog voor FC Groningen willen voetballen

Op acht maart speelde de aanvoerder van FC Groningen zijn laatste wedstrijd voor de Trots van het Noorden. In het eigen stadion werd toen met 1-0 van PSV verloren. Hij had nooit kunnen voorspellen dat het ook de laatste keer was dat hij het groen-witte shirt aantrok.

Raar

'Hier had niemand rekening mee gehouden', zegt Te Wierik. 'Ik vind het heel jammer dat het zo moet eindigen. Het voelt raar dat ik mijn laatste wedstrijd al heb gespeeld.'

Vanaf 1 juli staat de Hengevelder onder contract van het Engelse Derby County. Ook daar is op dit moment nog veel onduidelijkheid.

'Ik ben daar ook nog niet weer geweest. De bedoeling was om een tijdje geleden tijdens een interlandbreak naar Engeland te gaan, maar dat is niet meer mogelijk. De teammanager zoekt een huis voor me, dus met hem heb ik wel regelmatig contact.'

Huizenjacht

Zijn huis in Groningen heeft Te Wierik inmiddels verkocht, dus dat is voor hem een zorg minder. Op dit moment is hij nog bezig met een woning in zijn geboortedorp.

'Ik hoop dat het huisje daar rondkomt, want dan kan ik gaan klussen. Niet dat ik me verveel hoor op dit moment, want ik heb nog voldoende te doen.'

'Ik ben gisteren weer een beetje opgestart met hardlopen en mountainbiken. Van alleen maar hardlopen, word je op den duur ook echt gek. Dus daar probeer ik wel een beetje in te variëren. Wandelen met de hond vind ik ook erg prettig om te doen.'

Hulp

Verder probeert Te Wierik mensen in zijn omgeving te helpen waar mogelijk. 'Ik doe altijd wat extra boodschappen', vertelt de verdediger. 'Die leg ik dan neer in de kerk en dat komt dan weer bij de voedselbank terecht. Zo kan je toch een beetje iets doen. Mijn schoonvader heeft een bruidszaak, maar dat ligt nu ook op zijn gat. Hij probeert mondkapjes te maken en dat heb ik vorige week helpen bezorgen.'

Van FC Groningen-supporters krijgt Te Wierik een hoop positieve berichtjes. Daar is hij blij mee. 'Eerst hoopten ze dat ik nog voor Groningen ging spelen, maar dat is nu niet meer aan de orde. Mensen vinden het jammer, maar ik had ook nog graag voor Groningen willen spelen. Al die berichten doen me in ieder geval heel goed.'

Afscheid

Hij hoopt volgend jaar nog afscheid te nemen van FC Groningen. 'Ik heb me er eerlijk gezegd nog niet heel erg mee beziggehouden. Dat is denk ik ook een zorg voor later, maar ik kom volgend jaar heel graag nog een keer terug.'

