Tandartsen starten langzaam weer op, maar hoe nu verder?

'De telefoon staat sinds vanmorgen roodgloeiend', zegt tandartsassistent Kitty Steigenga van Tandartspraktijk Middelstum.

Vragen

Sinds bekend werd gemaakt dat tandartsen en mondhygiënisten per direct de reguliere zorg weer kunnen oppakken, willen patiënten weten waar ze aan toe zijn. 'Kan ik alweer langskomen voor een controle?, zeggen ze dan. Maar dat kan helemaal niet.'

Controles schuiven we maanden voor ons uit Kitty Steigenga - tandartsassistent

In de praktijk van Steigenga worden nog steeds alleen patiënten behandeld die ernstige pijnklachten hebben, of patiënten die een complexe ingreep als een wortelkanaalbehandeling moeten ondergaan. 'We zijn eigenlijk aan het voorkomen dat dingen verder uit de hand lopen.'

Controles zitten er voorlopig nog niet in. 'Dat schuiven we nog zeker een paar maanden voor ons uit.'

Richtlijnen

Beroepsorganisatie KNMT heeft samen met drie andere grote mondzorgkoepels een leidraad opgesteld, zodat tandartsen tijdens de coronacrisis op een verantwoorde manier kunnen werken.

Protocollen, hartstikke leuk. Maar dan moet je ons wel de juiste middelen leveren Kitty Steigenga - tandartsassistent

Eén van de richtlijnen is dat patiënten zo veel mogelijk alleen moeten komen. Ook worden ze geacht zo min mogelijk tijd in de wachtkamer door te brengen. Iedereen die binnenkomt, wast zijn of haar handen en raakt zo min mogelijk aan. En tandartsen moeten hun mondkapje regelmatig vervangen, zo adviseert het KNMT.

Dat laatste blijkt nog niet zo eenvoudig. De voorgeschreven FFP2 mondkapjes, met ingebouwde luchtfilter, zijn schaars. 'Ik heb ze niet in huis en ze zijn ook nergens te krijgen', zei Winschoter tandarts Robert Jalink eerder.

'Protocollen, hartstikke leuk. Maar dan moet je ons wel de juiste middelen leveren', vervolgt Steigenga. Voorlopig werken ze met chirurgische mondmaskers, de bekende blauwe mondkapjes die ze nog op voorraad hebben.

Herinrichten

In Tandartspraktijk Winsum hebben ze de afgelopen weken al de nodige voorbereidingen getroffen.

'We hadden bijvoorbeeld banken die we niet goed konden afnemen met alcohol, die hebben we nu ingeruild voor kunststof tuinstoelen', vertelt teamleidster Jessica Spijk, die ondertussen druk is met het naar voren halen van uitgestelde afspraken. Met een paar weken worden de eerste controles weer uitgevoerd.

De stoelen in de wachtkamer staan anderhalve meter uit elkaar. Bij de paal in het midden kunnen bezoekers hun handen desinfecteren:



Buiten is een tijdelijke wachtkamer ingericht voor gezinnen met kinderen. 'Met dit mooie weer kunnen er ook prima wat stoelen buiten staan.'

Door het nieuwe protocol kunnen dagelijks minder patiënten worden behandeld. Praktijken houden ruimte tussen de verschillende afspraken, om te zorgen dat zo min mogelijk mensen tegelijkertijd binnen zijn.

Tijd van rust is voorbij

Voor tandarts Jelle Krans uit Stad breekt een nieuwe periode aan. Hij heeft een eigen praktijk vlak bij het Noorderplantsoen. 'We hadden eigenlijk alleen wat administratie te doen. Ik ben blij dat ik weer kan beginnen.'

Om het risico op besmetting te verkleinen, heeft Krans een speciaal schild gekocht:

'Zo ben je beschermd tegen allerlei spetters. Het is wat onwennig, je kijkt toch door een stuk plastic. Maar er zit zo wel een scherm tussen. Het is een stuk veiliger.'

