Annulering Sail Amsterdam treft DelfSail niet

Dat zegt directeur Jeannette Blijdorp-Jonker van DelfSail.

Contacten blijven doorgaan

Doordat het kabinet alle evenementen tot 1 september verbiedt, kan Sail Amsterdam, dat van 12 tot 16 augustus gepland stond, niet doorgaan. Veel tall ships die daar naartoe gaan, doen ook de haven van Delfzijl aan.

'Het is wel jammer dat we die schepen niet kunnen bezoeken, maar met de meeste mensen heb ik al lang contact over 2021. Dat blijft gewoon doorgaan', zegt Blijdorp-Jonker. 'We varen op eigen kracht.'

Gunstig

De bedrijven en ambassades achter de tall ships kijken op dit moment naar hun planning voor volgend jaar, aangezien de meeste evenementen nu worden geschrapt.

'De eigenaar van een Spaans opleidingsschip zei gisteren nog tegen me dat dit seizoen verloren is. Ze gaan zich nu richten op het volgende seizoen', zegt Blijdorp-Jonker.

Het evenement in Delfzijl is twee weken voor de start van de internationale Tall Ships Races in Klaipeda, Litouwen. Dat trekt normaliter veel schepen. 'We gaan ervan uit dat dit gewoon door kan gaan. Niemand kan zo ver in de toekomst kijken, dus we moeten niet op de zaken vooruit lopen.'

Directeur Jeannette Blijdorp-Jonker van DelfSail (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Grote teleurstelling Amsterdam

De Groningse was in 2015 één van de directeuren van Sail Amsterdam en kan zich de teleurstelling in de hoofdstad nu goed voorstellen:

'De bevlogenheid waarmee mensen in zo'n evenement werken, kun je nauwelijks onder woorden brengen. Als dat ineens wegvalt, is dat heel pijnlijk. Maar het is de enige juiste beslissing.' De eerstvolgende Amsterdamse editie is in 2025.

Eerste namen

DelfSail vindt plaats van donderdag 10 tot en met zondag 13 juni 2021. De organisatie hoopt in juni enkele namen van schepen bekend te kunnen maken.

