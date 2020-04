Musea mikken op opening op 20 mei

Groninger musea willen graag weer open, niet in de laatste plaats omdat ze financieel in een onzekere situatie zitten.

Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, was desondanks niet teleurgesteld toen premier Rutte de coronamaatregelen verlengde tot 20 mei. 'Ik ging er eigenlijk vanuit dat we op 1 juni pas open zouden mogen. Dus eind mei zou fijn zijn.'

Voorbereiden op anderhalve meter afstand

Blühm is momenteel bezig met de voorbereidingen om het museum weer te openen met anderhalve meter afstand tussen de bezoekers.

'We denken na over hygiëne, afscherming van schilderijen, looproutes en nog veel meer. Hoe los je de anderhalve meter afstand bijvoorbeeld op in een smalle gang? En hoe regel je de garderobes met afstand? Dit allemaal organiseren kost ook geld.'

Groter onderhoud

Toch ziet hij een klein voordeel van deze sluiting. 'We komen nu toe aan onderhoud dat we normaal alleen op maandag kunnen doen als het museum gesloten is. De verlichting onderhouden, schilderwerk en een grote schoonmaak zijn dingen waar we nu mee bezig zijn.'

'Iedereen hoopt zo snel mogelijk weer open te gaan maar ik had niet veel verwacht', reageert directeur Cynthia Heinen van het Museeaquarium in Delfzijl en Museum Stad Appingedam op de verlengde corona-maatregelen. Haar beide musea blijven ook in ieder geval tot 20 mei gesloten.



Hoe nu open

Heinen is nu vooral bezig met de vraag hoe haar musea straks weer opengaan als de maatregelen uiteindelijk worden ingetrokken. 'We zouden de 1,5 meter toe kunnen passen. Bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer in te voeren. Maar heel veel kan dan ook niet. Groepen gaat niet lukken. En de vraag is hoe dat financieel dan moet.'



Risicogroep

'Daarnaast werken wij in onze musea veel met vrijwilligers. Veel van hen behoren tot de risicogroep dus we zullen moeten kijken of die hun werk kunnen of willen blijven doen.'



'Tot 1 juni kunnen we het financieel nog redden maar daarna wordt het moeilijk', zegt Heinen. 'Ik hoop dat er maatregelen komen waarmee musea financieel geholpen kunnen worden.'

