A7 langs Hoogkerk krijgt toch stil asfalt

Er komt toch stil asfalt op de A7 bij Hoogkerk. Afgelopen jaar bleek daar te weinig geld voor te zijn; inmiddels is er toch 700.000 euro gevonden om de kosten te dekken.

Omdat de aanleg van het Transferium bij Hoogkerk goedkoper uitviel dan verwacht, komt het geld vrij. De gemeente betaalt het stille asfalt daarom zelf: het Rijk springt niet bij, de provincie Groningen betaalt 100.000 euro.

Tussen Hoogkerk en viaduct

Het stille asfalt komt te liggen tussen Hoogkerk en de viaduct Roderwolderdijk. Die weg wordt zesbaans: drie rijstroken gaan de stad uit, twee rijstroken en een busbaan gaan de stad in. Nu is de weg nog vierbaans, en gaan twee rijstroken de stad in en uit.

Wanneer het stille asfalt wordt aangelegd weet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) niet: de gemeenteraad moet nog instemmen met het plan.

Broeksma is blij dat hij het geld heeft gevonden: 'Het is een probleem dat al jaren speelt. Hopelijk kan het stille asfalt zo snel mogelijk worden aangelegd. De coronacrisis biedt daarbij kansen: er is nu immers minder verkeer dan normaal.'

'Mixed feelings'

Rutger Noordam van de Wijkraad Hoogkerk is blij dat het stille asfalt wordt aangelegd. 'Ik ben hier al 20 jaar mee bezig, en sommige bewoners van Hoogkerk al 35 jaar. Het is heel goed nieuws dat er nu eindelijk een oplossing komt. Hopelijk hoeven we niet lang te wachten voordat het stille asfalt er ook echt ligt.'

Toch spreekt Noordam ook over 'mixed feelings'. De geluidsoverlast bij de buurten De Buitenhof en Piccardthof duurt namelijk langer dan gepland. Daar werd enige tijd geleden een busbaan aangelegd, die voor geluidsoverlast zorgt. Het stille asfalt dat ook daar aangelegd zou worden, komt er later dan vooraf gepland.

'Er staan nu alleen wat schamele schermpjes om het geluid tegen te houden', zegt Noordam. 'We hopen dat de geluidsdijk met een halve meter verhoogd kan worden. Dan zou ook dat probleem opgelost zijn.'

Lees ook:

- 'Verlaag snelheid bij Hoogkerk om geluidsoverlast te verminderen'

- Te weinig geld voor geluidsreductie A7 bij Hoogkerk: onderzoekers vergaten invoegstroken