Waarom deskundigen oordelen dat kinderen naar school kunnen

Kinderen zijn namelijk weinig getroffen door het coronavirus tot nog toe. Kinderen die wel ziek worden hebben een mild ziekteverloop. Daarnaast blijken kinderen het virus weinig te verspreiden.

Hoe komen de deskundigen tot deze conclusies? Volgens Jaap van Dissel van het RIVM zijn er zes onderzoeken waar ze zich op baseren.

1.

Kinderen blijken ondervertegenwoordigd in het aantal coronapatiënten. Van de 28.000 mensen die op een bepaald moment corona hadden (inmiddels zijn het er meer) waren er 211 jonger dan twaalf jaar. Dat betekent dat kinderen niet meer dan 0,7 procent vormen van het aantal coronapatiënten. Dat is weinig, omdat de groep 0-12 jaar 22 procent van de bevolking beslaat.

2.

Huisartsen nemen monsters af van mensen met griepklachten en testen nu ook of ze corona hebben. Inmiddels zijn er 137 kinderen op die manier getest op corona; bij geen enkel kind bleek dat het geval.

3.

De verschillende GGD's hebben nergens een cluster van besmettingen onder kinderen gevonden, zoals bijvoorbeeld op een school of kinderdagverblijf.

4.

Medio maart zijn de scholen gesloten. Als kinderen verspreiders van het virus zouden zijn, zou de sluiting van de scholen een positief effect gehad moeten hebben: het aantal besmettingen had omlaag moeten gaan. Dat effect is er niet geweest.

5.

Het RIVM doet onderzoek onder honderd gezinnen waarvan een gezinslid corona heeft. Dat onderzoek heeft vertraging opgelopen, maar er zijn wel wat conclusies te trekken, zegt Van Dissel. De kinderen met corona in deze gezinnen bleken minder ziek dan de ouders. Ook is per gezin een tijdspad gemaakt, waaruit blijkt dat kinderen altijd de ontvangers van het virus waren en niet de verspreiders. Kortom: ze kregen het van hun ouders.

6.

Het PIENTER onderzoek naar antistoffen in het bloed van mensen die corona hebben gehad geeft ook inzicht in het aantal kinderen met de ziekte. Tienduizend mensen zijn inmiddels getest op antistoffen tegen corona; 3,6 procent van hen bleek de ziekte te hebben doorgemaakt. Van de kinderen die in dit kader zijn onderzocht had maar één procent corona gehad.

Veiligheid gegarandeerd

Volgens het RIVM geeft dit voldoende zekerheid om de basisscholen en kinderopvang weer open te kunnen doen, ook al is het grote onderzoek onder gezinnen met corona nog niet klaar.

Dat werd eerder door minister Slob wel als voorwaarde gesteld om de scholen te heropenen.

Sluiting was niet nodig

Premier Rutte benadrukte in de persconferentie bovendien dat de scholen wat het kabinet betreft nooit dicht hadden hoeven gaan. Dat is gebeurd onder maatschappelijke druk: ouders hielden uit angst hun kinderen thuis en leraren voelden zich onveilig voor de klas.

Extra zekerheid

Om tegemoet te komen aan die gevoelens van onveiligheid mogen leraren die in een risicogroep vallen thuis blijven. Als ze niet willen werken omdat een gezinslid extra kwetsbaar is voor corona, moeten ze overleggen met de schoolleiding of dit mag, zegt Rutte.

Onderwijspersoneel en medewerkers van de opvang krijgen verder dezelfde testmogelijkheden als zorgpersoneel.

Effecten monitoren

In de weken waarin de scholen weer open zijn, houden de deskundigen in de gaten of er effecten op de verspreiding van het virus zijn. Ook wordt gekeken naar hoe dat in Scandinavië gaat, waar de scholen al eerder open zijn.

Als er geen grote gevolgen blijken te zijn mogen de middelbare scholen in juni ook weer open.

