'Steun de horeca door maaltijden af te halen'

'Deze coronacrisis zal je maar gebeuren als je net een hotel opent, een grote verbouwing hebt gedaan of op je 70ste je bedrijf over wilt dragen. Het is een drama dat zich daar voltrekt. Zij leveren een groot offer waar de hele gemeenschap profijt van heeft.'

In gesprek

Schuiling wil de komende tijd niet alleen begrip tonen, maar ook in gesprek met sectoren die het moeilijk hebben om tot voorstellen te komen voor als de maatregelen ook daar versoepeld kunnen worden. Dat is op zijn vroegst na 20 mei.

De afgelopen periode is regelmatig geopperd om regionaal versoepelingen toe te staan. Dat idee is inderdaad besproken, aldus Schuiling. 'Maar meteen is de kanttekening gemaakt dat er dan veel beweging op gang komt. Dat risico van beweging door het land kennen we van tijdens de uitbraak van het virus. Dat moet worden voorkomen. Het is als onderwerp ter sprake gekomen, maar niet als reële optie.'

KEI-week

Voor de organisaties van evenementen was er dinsdagavond geen goed nieuws van het kabinet. Tot 1 september mogen er geen grote evenementen worden gehouden, waardoor onder andere Noorderzon al is afgelast.

'Er zijn heel veel mensen die tal van leuke ideeën hadden voor juni en juli. Zij worden nu geconfronteerd met een andere inrichting van hun evenement. Dat kan in het ene geval wel, maar in het andere geval moet er over worden gegaan op afgelasting.'

'De introductieweek voor studenten wordt ook een ingewikkelde. We zijn met KEI en studentenorganisaties het gesprek over wat wel kan en wat niet.'

Handhaving

Naast vooruitkijken blikt Schuiling ook terug op een periode waarin streng optreden tegen mensen die toch de regels aan hun laars lappen nauwelijks nodig was. 'Onze lijn blijft dezelfde' zegt hij.

'We hebben gezien dat iedereen op vrijwillige basis de belangrijkste regel opvolgt; houd anderhalve meter afstand. Het is wel zo dat er nu meer vragen zullen komen. Dus voeren we het aantal toezichthouders in de openbare ruimte op.'

Lees ook:

- 'Coronamaatregelen enorme klap voor horecabedrijven en evenementen'

- Horeca-onderneemster: 'We hebben weer geen houvast gekregen'