Anderhalvemetereconomie laat hersenen Groninger ondernemers 24 uur kraken

Een etmaal online met ondernemers nadenken en creativiteit op laten borrelen. Om een aantal branches in de coronacrisis te helpen aan oplossingen voor de toekomst. Dat gebeurt aanstaande en volgende week vrijdag in Groningen.

Door 'Founded in Groningen' wordt in samenwerking met vele partijen een 'kopschraperij', wat ideeënsprint is genoemd, van een etmaal gehouden.

De start is vrijdagochtend om 8 uur en 26 uur later worden de ideeën gepresenteerd voor een jury. Niet om een winnaar aan te wijzen, maar om maatschappelijke haalbaarheid te toetsen.

Toekomst

Het doel is om voor drie challenges na te denken over toekomstige oplossingen en toepassingen rekening houdend met de gevolgen van corona. Het gaat om onderwijs, de beauty branche en Warenhuis Groningen.

Voor vrijdag 1 mei staat een challenge van FC Groningen op het programma. De club wil graag dat er nagedacht over welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk fans in de anderhalve meter economie toe te kunnen laten in het stadion.

Creatieve geesten

De opzet van deze gedachtenmarathon is vergelijkbaar met de hackathon die jaarlijks in Groningen gehouden wordt. Knappe koppen van over de hele wereld komen dan samen om na te denken over creatieve toepassingen voor de toekomst. In dit geval gaat het om lokale ondernemers en creatieve geesten die met elkaar gaan nadenken. Bovendien moet alles online plaatsvinden.

Founded in Groningen, gefinancierd door de gemeente Groningen, diende een voorstel in en kreeg vorige week akkoord.

Snelkookpan

Programmamanager Lusanne Tehupering: 'Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van het netwerk van de gemeente. Dat is belangrijk. We zitten gevoelsmatig nu in een soort snelkookpan, omdat we een week de tijd hebben om alles te regelen.'

Het belangrijkste is om deelnemers te krijgen die creatief zijn en graag tijd steken in iets voor de goede zaak Max Papo - projectleider Founded in Groningen

Goede zaak

Max Papo is projectleider bij Founded in Groningen en verantwoordelijk voor het neerzetten van de organisatie.

'Het belangrijkste is om deelnemers te krijgen die creatief zijn en graag tijd steken in iets voor de goede zaak', zegt hij. Op dit moment hebben rond de 40 deelnemers zich aangemeld.

Founded in Groningen vertegenwoordigt de startupscene, maar het gaat verder, geeft Papo aan. Er zijn diverse ondernemingen en experts al aangehaakt. 'Iedere challenge heeft zijn eigen mentor met specifieke kennis, maar er is de hele dag ook een expertteam van twintig mensen bereikbaar om de deelnemers op een specifiek thema bij te staan.'

Mentoren

Ondernemer Stef van der Ziel is bijvoorbeeld één van de experts, maar ook bedrijfskundigen van Deloitte zijn beschikbaar, evenals juristen van advocatenkantoor Yspeert en IT-specialisten van Bossers & Cnossen. Online business-coach Alex van Ginneken, directeur Wies van 't Slot van uitzendbureau 365Werk en directeur Jeroen Bos van Bossers & Cnossen vervullen ieder bij een challenge de rol van mentor.

De grote vraag is welke nieuwe dingen willen we voor de toekomst vast blijven houden? Koen Buiter - projectleider Openbaar Onderwijs Groningen

Daarmee blijft het wat Papo betreft niet hangen in de startupwereld. 'Het wordt breed gedragen door ondernemend Groningen en dat is mooi om te zien.'

Tehupuring vult aan dat het elkaar kan versterken. 'In onze branche zijn we gemiddeld genomen op het gebied van digitale oplossingen vaak verder dan veel lokale ondernemers. Op deze manier kunnen we gebruik maken van elkaar.'

Vasthouden voor de toekomst

Koen Buiter is projectleider digitale geletterdheid bij de Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) en is opdrachteigenaar van de onderwijs challenge.

'Door corona is in zes weken tijd structureel veel veranderd. Denk aan online lesgeven, afstandsonderwijs, video-instructies maken. De grote vraag is welke nieuwe dingen willen we voor de toekomst vast blijven houden en hoe we dat in kunnen voeren?'

Voor het oprapen

Daarnaast gaat nagedacht worden over een tweede vraag. Hoe kan de ondersteuning op de onderwijsvernieuwingen met lokale ondernemers ingevuld worden? Buiter zal 24 uur bereikbaar zijn om de challenge richting te geven. 'De kennis ligt voor het oprapen, maar we moeten het wel weten te vinden.'

Ronald de Bont wil niets liever dan de schaar weer hanteren in één van zijn vijf kapperszaken. Hij is niet alleen als expert beschikbaar voor de beauty branche challenge, maar ook aanjager. 'In mijn ogen is de anderhalvemetereconomie in een kapperszaak niet toepasbaar en zul je het op moeten rekken om het werkbaar te krijgen.'

Verrassende inzichten?

Dat is de kern van het probleem. Het is de bedoeling om tijdens de ideeënsprint antwoorden te krijgen. 'Het leuke van dit initiatief is dat mensen, die niets met het kappersvak van doen hebben, vanuit een ander perspectief kijken. Dat levert misschien wel verrassende inzichten op. Ik kan mijn ervaring en kennis bijdragen.'

De ziel is er momenteel uit. Het wordt tijd dat er weer iets gebeurt Ronald de Bont - eigenaar vijf kapperszaken

Ziel eruit

De Bont hoopt dat er iets moois boven water komt. En dat is nodig ook. 'Ik liep gisteren nog door één van mijn winkels. Het ruikt er anders, er ligt inmiddels een laagje stof op de stoelen en de kaptafels. Het voelt niet goed. De ziel is er momenteel uit. Het wordt tijd dat er weer iets gebeurt.'

Na een kick-off op vrijdagochtend gaan de deelnemers iets na 8 uur aan de slag. De deadline voor het aanleveren van ideeën is zaterdagochtend 7 uur. 'Teams mogen de hele nacht doorgaan als ze dat nodig vinden', zegt Papo.

Nog een keer

Het pitchen voor de jury met onder anderen wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen en onderneemster Jellie Tiemersma in de gelederen, is zaterdag vanaf ongeveer 10 uur online te volgen. De hele exercitie wordt een week later nog een keer herhaald.

