Flopblaaskop en kniptor; insecten doen het goed op Nienoord

Landgoed Nienoord in Leek is een walhalla voor insecten. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs is uitgevoerd. De onderzoekers vonden 543 insectensoorten, waaronder enkele die nog niet eerder in onze provincie zijn aangetroffen, zoals de flopblaaskop en de kniptor.

Onderzoeker Peter de Boer is blij verrast met het resultaat. Volgens hem speelt het beheer van het landgoed een belangrijke rol in de soortendiversiteit. 'Dode en omgewaaide bomen blijven liggen en dat is belangrijk, omdat veel insectensoorten leven van dood hout.'

Kanttekening

De onderzoeker vond onder meer nachtvlinders en wantsen die nog niet eerder in onze provincie waren gespot. Ondanks het enthousiasme van de onderzoeker, maakt hij wel een kanttekening.

'Eigenlijk is er nooit goed gekeken naar insecten, dit is voor het eerst dat we dat doen. Het zou dus goed kunnen dat al deze insectensoorten hier al lang leven, maar dat nooit eerder is opgevallen omdat er geen onderzoek naar is gedaan.'

1500 soorten?

De onderzoekers brachten in totaal zeven bezoeken aan het landgoed, dat eigendom is van de gemeente Westerkwartier. De Boer: 'Als we deze diversiteit nu al aantreffen, wat vinden we dan als we langdurig vervolgonderzoek kunnen doen? Ik schat dat we zomaar op vijftienhonderd soorten uitkomen.'

Hij prijst vooral de beheerders van het eeuwenoude landgoed. 'Die weten wat ze doen. Ze laten de bomen liggen in plaats van ze op te ruimen of te verzagen. Ook trekken ze soms zelf een boom om, zodat ook daar insecten naartoe trekken', weet De Boer.

Biodiversiteit

Met het onderzoek, dat is uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Faunax in opdracht van de gemeente Westerkwartier, wilde de gemeente in kaart brengen hoe het in Nienoord is gesteld met de biodiversiteit. Het geldt als een nulmeting en het is de bedoeling om het onderzoek over drie jaar te herhalen.

