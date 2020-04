Ainzoam: 'Pap en ik zijn vier handen op één buik en dit doet je pijn'

Groningers die vanwege het coronavirus hun familie niet meer kunnen zien, een pasgeboren kleinkind niet in de armen kunnen sluiten of eenzaam thuis zitten. Je leest hun verhalen in onze serie Ainzoam.

Vandaag het verhaal van Brunette Sanders (50) uit Bad Nieuweschans, die er het beste van probeert te maken met haar 82-jarige vader Heiko Sanders, die in een seniorenwoning in Winschoten woont.

'Gelukkig woont hij dus nog zelfstandig', zegt Brunette. 'We ondernamen altijd heel veel samen en ook nu zie ik hem nog wel één of twee keer per week. Op afstand natuurlijk.'

Pijn

'Pap en ik zijn vier handen op één buik en dit doet je wel pijn als dochter zijnde. Ik ben hier nu ook even. Maar dan zie ik hem zo alleen zitten... En ik ga zo weer weg. Hij blijft alleen achter.'

Toch zit Brunette niet bij de pakken neer en dat lijkt ze van haar vader te hebben. 'Het is nog nooit zo duuster west of t wordt altied wel weer licht. Overal is een oplossing voor.' Dat zegt hij altijd.'

Dikke knuffel

En als ze haar situatie met die van andere mensen vergelijkt, mag Brunette ook niet klagen. 'Ik sprak laatst iemand uit het dorp. De laatste keer dat hij zijn demente moeder in het verzorgingstehuis kon zien, vroeg ze alleen maar waar haar overleden man was. Toen mijn dorpsgenoot dat vertelde, wilde ik hem een dikke knuffel geven, maar dat kan natuurlijk niet. Dat soort dingen doen me echt zeer.'

Weelde

'Als je het dan vergelijkt, dan leven wij in weelde. Ik ben de gelukkigste vrouw op aarde en pap de gelukkigste man, want we kunnen elkaar tenminste nog zien.'

'Ik doe de boodschapjes één keer per week en afgelopen weekend was het mooi weer, toen hebben mijn partner en mijn 21-jarige zoon de schutting in mijn vader zijn tuin opgeknapt. Dan heeft pa de dag van zijn leven. Daar haalt hij dan wel kracht uit.'

Pom pom pom

Vandaag had Brunette een verrassing voor haar vader en de andere bewoners van het seniorencomplex geregeld. Henk de Haan, die ze nog van vroeger kent, kwam voor een heus trompetconcert naar de Sitterstraat in Winschoten.

'Mijn vader en de negentien andere bewoners hebben genoten! Ze vonden het echt geweldig. Vooral de alleroudsten vonden het prachtig. 'Na weken thuiszitten, word ik hier heel vrolijk van', hoorde ik een bewoner roepen. Ja, en pap heeft ook genoten', glundert Brunette nog na.

De 82-jarige Heiko Sanders geniet van een privéconcert van Henk de Haan



Voetbal en klaverjassen

Ze praat veel met haar vader over de coronacrisis. 'Hij is groot voetbalfan, en houdt van klaverjassen. 'Dat hebben ze me allemaal afgenomen', moppert hij dan weleens. Maar allebei vinden we wel dat het beter zo kan, dan dat het virus weer uitbreekt.'

'En ik denk dat we hier de rest van het jaar nog wel mee zitten. Wij zijn geen Rutte-fan, maar hij doet het wel goed. Hij heeft volgens mij de beste bedoelingen met ons.'

Opa en kleinzoon

Om maar aan te geven hoe zeer haar vader voetbal mist: 'Hij kijkt altijd alles, hij is een grote fan van FC Grunnen! Van kinds af aan zijn wij dat ook, een echte FC-familie. Nu kijkt hij maar wat oude wedstrijden op FOX, of oude WK's. Dat is nu even niet anders, maar daar vermaakt hij zich wel mee.'

Haar vader en haar zoon hebben mede door FC Groningen een sterke band. Daarom besluit ze haar verhaal met deze anekdote: 'Als de FC wint, belt mijn zoon altijd mijn vader op en roept: 'Opa, wie heb'm won'n!' Maar als ze verloren hebben bellen ze nooit, haha. Dan hoor je ze opeens niet en lijkt het wel of er geen telefoon bestaat!'

