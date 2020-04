'Ik ben superblij dat ik weer naar school mag, maar het is wel spannend'

De 11-jarige Lieke Dijkshoorn zit in groep 8 en mag over ruim twee weken weer naar school toe. 'Ik heb er veel zin in omdat ik mijn klasgenoten weer kan zien, maar ik vind het ook wel weer spannend.'

Lieke zit in groep 8 op de CBS Koning Willem-Alexander in Uithuizen. Op 11 mei mag ze, net als haar leeftijdsgenoten, weer naar school.

'Het is spannend omdat je niet weet bij wie je in de buurt kan komen. Want je weet niet wie besmet is met het virus. En de regels waar we ons aan moeten houden maken het lastig', vertelt Lieke. Ook haar moeder Juliân Dijkshoorn vindt het wat moeilijk.

Vragen

'Het is natuurlijk heel mooi en fijn dat de kinderen weer naar school kunnen, maar ik heb toch ook nog wel veel vragen. Is het überhaupt wel verstandig? Wat voor onderzoeken zijn dat dan waar men zich op baseert?', vraagt de moeder van Lieke zich af.

'Ze zeggen wel dat kinderen niet ernstig ziek worden, maar misschien kunnen kinderen wel dragers zijn. Daarover zou ik wat meer duidelijkheid willen.'

Vreugdedansje

Lieke krijgt les van meester Stephan Loonstra. Hij heeft de kinderen een vreugdedansje zien doen toen hij met zijn leerlingen het nieuws besprak. 'Ik ben natuurlijk blij om mijn leerlingen weer te zien. Het is toch fijner om ze hier in de klas te hebben.'

Meester Stephan snapt het dubbele gevoel van Lieke en haar moeder wel. 'Ik ben hartstikke blij om de leerlingen straks weer te zien. Maar ondanks dat de overheid het veilig vindt op basis van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) loop je wel een risico. Je gaat nu weer meer mensen zien.'

Weinig contact

'Kinderen lopen dan misschien minder risico. Het risico is er wel, denk ik', vertelt Stephan. Hij zal daarom weinig contact hebben met de leerlingen en alles op anderhalve meter afstand proberen te doen. 'Dat zal wel even wennen worden.'

Op de school worden de nodige maatregelen genomen. 'We laten de kinderen in groepen naar school komen', vertelt basisschooldirecteur Mathilde Lievers. Hoe de verdeling gaat worden, weet ze nog niet. 'Maar kinderen van hetzelfde gezin komen in dezelfde periode naar school, zodat ouders niet de hele tijd heen en weer hoeven.'

Protocol

Onderwijsorganisaties hebben een protocol opgemaakt waarin wordt geadviseerd om basisschoolleerlingen na de meivakantie hele dagen naar school te laten komen. Hoe de groepen verdeeld worden over de dagen, mogen de scholen zelf bepalen.

Een alternatief zou zijn om kinderen halve dagen naar school te laten gaan. Maar dat zou te veel drukte veroorzaken door ouders die hun kinderen brengen en ophalen. Desondanks zijn scholen vrij om zelf te bepalen wat voor systeem ze gebruiken.

Puzzelen

'Wij weten nog niet hoe we het gaan doen', vult Lievers aan. 'Het is nog even puzzelen en samen met de docenten ga ik kijken wat het beste is. De leerlingen worden niet geselecteerd op achternaam. We gaan echt kijken wat het beste uitkomt voor de gezinnen.' Ook worden de klassen na elke les grondig schoongemaakt. Hiervoor maakt de school een protocol.

De ouders mogen in elk geval niet in de school komen. 'Binnenkort informeren we de ouders hoe we dit gaan regelen', zegt Lievers.

Lieke heeft er zin in

Lieke heeft er ondanks dat het spannend is veel zin in. Ze had geen moeite met het digitaal les krijgen, maar vindt het toch fijner om straks weer met haar klasgenoten te kunnen overleggen. 'Ik had het er niet lastig mee en we zagen elkaar via beeldbellen maar ik vind het wel weer leuk om naar school te mogen.'

