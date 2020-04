Obers met mondkapjes? 'Het kan, maar wat blijft er dan over van de romantiek?'

Want ook in de horeca gaat er in het anderhalvemeter-tijdperk veel veranderen. Dat betekent in de meeste gevallen dat er geschoven moet worden met de restauranttafels.

Maar hoe moet het met het bedienen van de gasten, als je anderhalve meter afstand moet houden? Los daarvan, hoe lang kun je het nog uitzingen zolang je geen inkomsten hebt en niet weet waar je aan toe bent?

Qr-codes

Sigrid Heeres en Wicher Werk zijn de uitbaters van Bij Hammingh in Garnwerd. Ze hebben een systeem bedacht voor het uitserveren van de gerechten. 'We gaan met qr-codes werken', legt Heeres uit.

'Dat betekent dat de gasten een bestelling plaatsen, een bonnetje erbij krijgen met een code en daarmee hun gerecht met dezelfde code afhalen bij de keuken. Want bedienen aan tafel op anderhalve meter afstand is niet te doen.'

Wijnflessen ontsmetten

Tanja Tuinstra, samen met Steven Klein Nijenhuis eigenaar van restaurant Onder de Linden in Aduard, ziet dit probleem ook. 'Wij gaan rekjes bij de tafels plaatsen, waar we het eten op neerzetten. De gasten moeten ook zelf de wijn in de glazen schenken. De flessen halen we weer op en ontsmetten we elke keer voor het volgende gebruik.'

Normaal zijn het voorjaar en de vroege zomer de periodes waarvan we het moeten hebben Cor van Dalfsen - hotel-restaurant Prinsenhof

Ook bij hotel-restaurant Prinsenhof in Groningen wordt gewikt en gewogen. 'We hebben nog geen knopen doorgehakt, maar het plaatsen van bijzettafels is zeker een optie', zegt manager marketing en sales Cor van Dalfsen.

'We hebben wel het voordeel dat onze opstelling vrij ruim is, dus de tafels hoeven niet veel verder uit elkaar. Ook kunnen we wat tafels verplaatsen naar de ruimtes waar normaal grotere gezelschappen dineren. Want dat is waarschijnlijk voorlopig toch niet mogelijk.'

Terras

Bij Onder de Linden is de tafelopstelling door de ruime eetzaal ook niet het grootste probleem. Tuinstra: 'We zijn al aan het meten geweest. Waarschijnlijk moeten we twee tafels weghalen. Die verplaatsen we naar de lounge, want daar kunnen nu toch niet veel mensen bij elkaar zitten. Verder kijken we naar de indeling van ons terras, want daar willen we ook weer gasten kunnen ontvangen.'

Het terras is voor de uitbaters van Bij Hammingh in Garnwerd een belangrijk aandachtspunt. Dat is niet verrassend, gelet op de locatie pal naast het Reitdiep. Voorbijgangers zijn een belangrijke bron van inkomsten. 'We gaan tafels naar achteren verplaatsen, zodat we ons aan de regels kunnen houden', zegt Heeres.

Schadepost

Als de restaurants weer opengaan op 20 mei, dan zal het zeker niet gelijk als vanouds zijn. Van Dalfsen van de Prinsenhof: 'Dat we geen grote gezelschappen kunnen ontvangen, zoals bruiloften, is zeker een schadepost voor ons. Een aantal reserveringen is verplaatst naar het najaar, maar dat kan niet in alle gevallen. Normaal zijn het voorjaar en de vroege zomer de periodes waarvan we het moeten hebben.'

Heeres ziet andere haken en ogen bij een herstart. 'Als vier of zes mensen komen eten, hoe weet je dan zeker of ze uit één gezin komen? Daar zal de regering toch iets voor moeten bedenken, lijkt me.'

Ook Tuinstra rekent de komende tijd niet op de komst van grotere gezelschappen naar Aduard: 'Het zullen vooral reserveringen zijn voor een tafel voor twee.'

'Dramatisch'

Maar voorlopig valt er dus niks te reserveren. Heeres: 'Je moet voor drie maanden kosten betalen, dat gaat door. De situatie in de horeca is dramatisch. Ik heb inmiddels een aanvraag gedaan voor de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, red.). Ik heb er nog niks van gehoord.'

Ondertussen zitten ze bij Bij Hammingh niet stil. 'We verkopen afhaalgerechten en eten in blik, dat mensen bij ons kunnen afhalen. Ook kunnen ze langskomen voor een coffee-to-go. Ze kunnen het niet bij ons opdrinken, want er staan nu geen tafels en stoelen op het terras. Op die manier probeer je nog wat schamele inkomsten bij elkaar te rapen.'

Ik hoop dat we uiterlijk in juli weer open zijn, anders wordt het misschien wel heel moeilijk Tanja Tuinstra - Onder de Linden

Bezorgen

Bij Onder de Linden hebben ze zich korte tijd gewaagd aan bezorgmenu's, maar dat is inmiddels weer gestopt. 'We konden niet garanderen dat onze mensen voldoende afstand konden houden. En je moet wel het goede voorbeeld geven', zegt Tuinstra.

Over de NOW-regeling is ze niet erg te spreken. 'De overheid doet het voorkomen of je als ondernemer maximaal negentig procent van de loonkosten kunt terugkrijgen, maar dat klopt niet. Dat is hooguit zeventig procent, omdat de loonkosten in de horeca veel hoger zijn dan de overheid heeft berekend.'

Klussen

Intussen wordt van de nood een deugd gemaakt. Nu er geen gasten komen, is het een goede gelegenheid om te klussen. In de Prinsenhof gebeurt dat volop, vertelt Van Dalfsen.

'In de keuken is bijvoorbeeld een nieuwe vloer gelegd. En de vloeren in de hotelkamers hebben een onderhoudsbeurt gekregen. Het is voor onze medewerkers niet verplicht mee te helpen, maar ze doen het graag en zetten zich met hart en ziel in.'

Ook bij Onder de Linden steekt het personeel de handen uit de mouwen. 'Ze hebben eerst veertien dagen thuis gezeten, maar nu staan ze volop te schilderen. En ze hebben er schik in', vertelt Tuinstra.

Mondkapjes

Stel dat het kabinet verplicht dat horecapersoneel mondkapjes te dragen? Heeres: 'Als het moet, sta ik er voor open. Maar het gaat wel ten koste van de uitstraling.'

Van Dalfsen denkt er ook zo over: 'Als het moet, dan moet het. Maar ik vraag me wel af wat er van de romantiek overblijft. Uit eten gaan moet een beleving zijn. Bediening met mondkapjes en plastic handschoentjes draagt daar niet aan bij.'

Zomermaanden

Maar beter dat, dan niets doen. 'Dat is geen optie', zegt Heeres. 'Stapje voor stapje moet het beter worden. Wij moeten het hebben van de zomermaanden. Ik hoop dat we dan weer open zijn. Maar of dat op 20 mei al gebeurt, betwijfel ik.'

Hetzelfde geldt voor Tuinstra: 'Ik hoop dat we uiterlijk in juli weer open zijn, anders wordt het misschien wel heel moeilijk.'

Van Dalfsen hoopt uiteraard ook op een spoedige heropening, maar verder ziet hij weinig ruimte voor optimisme. 'Ik ga ervan uit dat dit een verloren jaar is.'

Lees ook:

- 'Steun de horeca door maaltijden af te halen'

- 'Coronamaatregelen enorme klap voor horecabedrijven en evenementen'

- Horeca-onderneemster: 'We hebben weer geen houvast gekregen'