Rodermarktparade slaat noodgedwongen jaar over

De Rodermarktparade, het hoogtepunt van de jaarlijkse Rodermarkt Feestweek in september, gaat dit jaar niet door. Net als veel andere evenementen is de parade afgelast in verband met de coronacrisis.

Tijdens de Rodermarktparade trekken versierde wagens door het centrum van Roden, onder toeziend oog van duizenden bezoekers. Het motto was dit jaar wrang genoeg 'Vrijheid Blijheid'.

'Misschien was het wel de goden verzoeken', zegt Lammert Kalfsbeek, de voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken in Roden.

Duidelijkheid

'Het is gewoon niet verantwoord om door te gaan', gaat hij verder. 'Onder deze omstandigheden is het bijna onmogelijk om een wagen te bouwen. Daar komt bij dat een aantal bouwgroepen al had aangegeven het niet te zien zitten om een versierde wagen te bouwen. Door nu definitief een streep door de parade te zetten, is er duidelijkheid voor iedereen.'

Aangepast programma?

Behalve de parade organiseert de Vereniging voor Volksvermaken Roden ook de warenmarkt, de paardenmarkt en de kortebaandraverijen.

'We zullen samen met betrokkenen en de horeca moeten bekijken of er eventueel een aangepast programma kan worden opgezet', zegt Kalfsbeek. 'Misschien kan er toch een kermis komen. Maar één ding is duidelijk: zolang er geen vaccin is, zullen de meeste mensen niet dicht bij elkaar willen staan.'

Jaarbeurs

Het is nog onduidelijk welke stappen de Stichting Jaarbeurs Roden neemt in verband met de coronacrisis. Deze stichting organiseert normaal gesproken de jaarbeurs en andere activiteiten die tijdens de Rodermarkt Feestweek plaatsvinden in een aantal grote feesttenten op het evenemententerrein.

