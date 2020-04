Veel raadsleden tegen komst wethouder Diks, nipte meerderheid voor

Isabelle Diks (GroenLinks) is woensdagavond officieel benoemd als wethouder van de gemeente Groningen. Burgemeester Koen Schuiling beëdigde haar na een bijzondere stemprocedure op het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel.

Diks is tot komende woensdag Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Voor die tijd was ze wethouder in de gemeente Leeuwarden.

Bijzondere stemprocedure

De benoeming van Diks vond plaats tijdens de eerste digitale raadsvergadering in de gemeente Groningen. Tien raadsleden zaten op diverse plekken in het tijdelijke stadhuis, anderen vergaderden vanuit huis mee.

Omdat de stemming over een wethouder anoniem moet zijn, zijn alle raadsleden uiteindelijk wel even naar het stadhuis gekomen. Daar moesten ze een briefje met daarop hun keuze in een stembus doen, om vervolgens weer naar huis terug te keren.

Wel anoniem, niet unaniem

Diks werd niet unaniem verkozen. 20 raadsleden stemden tegen, 24 voor. Eén GroenLinks-raadslid stemde niet omdat die niet bij de vergadering aanwezig was.

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie in Stad hebben samen 24 stemmen uitgebracht. Alle andere partijen, de oppositie, brachten samen 20 stemmen uit. Het is niet duidelijk of alle oppositiepartijen tegen Diks' benoeming zijn.

De andere zes wethouders in de gemeente Groningen werden begin 2019 unaniem verkozen door de gemeenteraad. De laaste keer dat een nieuwe wethouder veel tegenstemmen kreeg, was toenmalig PvdA-wethouder Frank de Vries. Die kreeg in 2010 25 stemmen voor en 14 tegen.

De SP is één van de partijen die tegen de benoeming van Diks stemde. Fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat Groningen een wethouder verdient 'zonder twijfelachtig verleden en een wethouder die binding heeft met Groningen'.

Diks raakte afgelopen jaar in opspraak nadat bekend werd dat ze als Tweede Kamerlid wachtgeld ontving. Omdat de vergoeding van een Tweede Kamerlid lager is dan de vergoeding van een wethouder in de gemeente Leeuwarden, liet Diks het bedrag aanvullen. Dat stuitte op veel verzet, waarna Diks beloofde de extra ontvangen vergoeding terug te betalen.

Locoburgemeester

Diks wordt naast wethouder ook de eerste locoburgemeester van de gemeente Groningen. Dat betekent dat ze de eerste vervanger van burgemeester Schuiling is.

Schuiling wordt momenteel vervangen door wethouder Roeland van der Schaaf, die tweede locoburgemeester is. Dat gebeurt omdat Schuiling het vanwege de coronacrisis te druk heeft met zijn werk als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Voorlopig blijft Van der Schaaf dit werk doen, en heeft Diks alleen wethouderstaken.

Technisch malheur

De benoeming van Diks liep woensdagavond anderhalf uur vertraging op vanwege technisch malheur. De gemeenteraad van Groningen vergaderde voor het eerst digitaal.

Dat ging niet zonder slag of stoot: raadsleden waren voor kijkers thuis niet te horen waardoor de vergadering niet kon beginnen. Uiteindelijk lukte dat om 18.00 uur alsnog, waarna Diks rond 20.30 uur benoemd kon worden als wethouder. Diks is de vervanger van Mattias Gijsbertsen, die elders een andere baan kreeg.

