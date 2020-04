Diks over tegenstemmen: 'Zo werkt politiek nou eenmaal'

Diks (GroenLinks) stopt komende woensdag als Tweede Kamerlid. Ze vertrekt na een roerige tijd, waarin ze onder vuur kwam te liggen door het gebruik van een wachtgeldregeling en het declareren van verblijfskosten.

'Oppositie heeft blijkbaar tegengestemd'

De vele tegenstemmen bij haar benoeming lijken Diks niet te deren. 'De oppositie heeft blijkbaar tegengestemd. Dat neem ik met kennisgeving aan. Het zal mij er niet van weerhouden om op een open manier met die partijen samen te werken', zegt ze.

Is het toch niet prettiger om unaniem verkozen te worden, net als bij de andere zes wethouders begin 2019 gebeurde? 'Nee hoor', vindt Diks. 'Er is een verschil tussen mijn persoon en mijn baan als wethouder. Zo werkt politiek nou eenmaal.'

Snelle verhuizing

Omdat een wethouder officieel in de gemeente moet wonen waar ze werkt, is Diks op huizenjacht. Haar man verhuist niet mee naar Groningen, maar gaat binnenkort wel mee om samen een huis in Stad te bezichtigen. 'Ik heb wat op het oog', zegt ze, zonder te verklappen waar precies.

Voorlopig overnacht de wethouder in een hotel. 'Maar dat is duur, en je wilt toch in je eigen bedoeninkje zitten. Bovendien wil ik hier genieten van het culturele leven en het lekkere eten. Al is dat nu even niet mogelijk door de coronaproblematiek. Maar ik ben echt van plan om snel te verhuizen.'

Lobbywerk in Den Haag

Toch is Diks straks niet alleen maar in Groningen te vinden. Voor lobbywerk is ze, net als haar voorganger Mattias Gijsbertsen, veel in Den Haag te vinden. Het huis dat ze daar heeft houden zij en haar man dan ook aan.

'Er is een heel sterke lobby vanuit Noord-Nederland nodig om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken', zegt Diks. 'Dat werk moet je een beetje liggen, en het ligt mij wel. Bovendien heb ik er veel contacten.'

Kennismaking

Donderdag staan de eerste kennismakingen op het programma van de nieuwe wethouder. 'En dan krijg ik ook mijn iPhone en iPad, want zonder besta je niet in deze tijd', lacht ze.

'Vrijdag volgt dan de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Om 09.00 uur 's morgens, hartstikke leuk.'

