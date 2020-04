Gemeente vraagt sportverenigingen om ideeën: 'Misschien ontstaan er wel nieuwe sporten'

Vanaf 29 april mag de jeugd tot 12 jaar weer zonder beperkingen sporten. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar moeten zich aan de anderhalvemetermaatregel houden.

Puzzel

Sportwethouder Inge Jongman: 'We leven niet in een totalitaire staat, dus we willen weten welke ideeën de verenigingen zelf hebben. Kinderen die normaal geen lid zijn van een vereniging, willen nu misschien ook wel meedoen, dus het wordt een hele puzzel die we moeten leggen met elkaar.'

'Misschien willen verenigingen die normaal binnen sporten nu ook wel naar buiten', gaat Jongman verder. 'Een volleybalvereniging wil misschien wel een net ophangen op een veld. Hoe kunnen we dat faciliteren? Daar moeten we met elkaar over nadenken.'

Binnen de regels

De plannen van de sportverenigingen moeten wel passen binnen de landelijke regels. Jongman: 'Zo moeten ouders die hun kinderen brengen ook meteen weer weggaan. Ze mogen niet aan de kant gaan staan. De kantines gaan ook niet open. De sportverenigingen moeten dat handhaven en wij hebben een controlerende rol.'

Cirkelvoetbal

Het college van burgemeester en wethouders heeft zelf ook al nagedacht. 'Stel dat je een soort cirkelvoetbal organiseert', zegt Jongman. 'Je hebt dan meer cirkels dan spelers en je mag alleen in de cirkel op anderhalve meter afstand de bal doorgeven. Maar voetbal is een dynamische sport en dit vergt een andere techniek. Of het leuk is, weten we ook niet. Maar misschien ontstaan er wel nieuwe sporten door deze ellende', besluit Jongman.

