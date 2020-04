Gronings appbedrijf gaat vrijwillig in quarantaine: 'Dit geeft ons echt een boost'

Medewerkers van EventInsight zitten vrijwillig in quarantaine in Havelte (Foto: Ruben Haring/EventInsight)

Vrijwel alle medewerkers en hun partners hebben zich twee weken lang vrijwillig afgezonderd van de buitenwereld. Ze zitten in quarantaine op een vakantieboerderij in Havelte.

Bittere noodzaak

Volgens Ruben Haring, een van de eigenaren van EventInsight, was dat zelfs bittere noodzaak. Het bedrijf zag door de coronamaatregelen 95 procent van zijn omzet verdampen, doordat beurzen, congressen en andere zakelijke evenementen massaal werden geschrapt.

'Om het bedrijf in de benen te houden, zijn we snel gaan switchen. We hebben een nieuw digitaal product ontwikkeld: een volledige eventexperience, maar dan online. Het werkt met twee schermen. Hierop kun je alle sprekers volgen, maar mensen wordt ook persoonlijk welkom geheten en ze kunnen bovendien met elkaar in contact treden', vertelt Haring.

Samenwerking werd gemist

De afgelopen vier weken is het product uit de grond gestampt. 'Maar daarbij merkten we dat we de samenwerking heel erg misten. Het is belangrijk om tijdens de lancering samen te zijn om stappen te kunnen zetten', stelt Haring.



Veel collega's bleken gelukkig net zo gek te zijn als wij Ruben Haring - mede-eigenaar EventInsight

Het RIVM werd geraadpleegd hoe toch veilig kon worden samengewerkt en de eigenaren kwamen vervolgens met het idee voor de zelfgekozen quarantaine op de proppen.

'Veel collega's bleken gelukkig net zo gek te zijn als wij', zegt Haring. En dus zitten nu elf medewerkers, vier partners én twee honden in de vakantieboerderij in Drenthe. 'Enkele collega's konden of wilden om persoonlijke redenen niet mee. Zij werken gewoon vanuit huis.'

Geen irritaties

Het voortdurend op elkaars lip zitten heeft volgens Haring nog niet tot irritaties geleid. 'We hebben elkaar nog niet de tent uitgevochten, nee. Iedereen heeft hier zijn eigen kamer en badkamer. Dat is personal space, collega's mogen daar niet komen. Overdag wordt hard gewerkt, 's avonds kunnen mensen hun rust pakken. Dan wordt bijvoorbeeld een spelletje gespeeld of een boek gelezen.'



Iedereen drijft elkaar hier nét dat stapje verder, waardoor er harder geknald kan worden Ruben Haring - mede-eigenaar EventInsight

Volgens Haring werpt de quarantaine zijn vruchten al af: 'Echt intern zitten geeft je bedrijf een boost. We beginnen de dag altijd met een motivational speech. Iedereen drijft elkaar dan nét dat stapje verder, waardoor er harder geknald kan worden. Maandag hadden we zelfs onze beste dag ooit!'

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis