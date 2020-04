Aanbod voor 'drugsatleet' Roelf B. en Gert-Jan N.: 8 en 10 jaar cel (update)

De gevangenis in Boedapest: in het gebouw rechts zit Gert-Jan N. opgesloten. (Foto: Eddy zwerver/RTV Noord)

De Knoalsters werden vorig jaar augustus tijdens het Sziget-festival in de Hongaarse hoofdstad betrapt bij het verkopen van drugs aan andere bezoekers. Ze bleken in totaal twintig kilo xtc-pillen en marihuana-sigaretten bij zich te hebben.

Hoe zijn jeugdvrienden Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal in een Hongaarse cel beland? Verslaggever Peter Steinfort en journalist Eddy Zwerver maakten onderstaande reportage.



Grootschalige drugssmokkel

Ze worden verdacht van grootschalige drugssmokkel. De maximale straf voor dit misdrijf is in Hongarije levenslang. De zaak krijgt veel aandacht in de media, omdat B. een bekende atleet was.

N. krijgt tien jaar aangeboden, twee jaar meer dan B. Dat komt omdat het OM N. als het brein beschouwt achter de drugssmokkel. 'Op de prijslijsten die de twee verdachten verspreidden, stond het telefoonnummer van N.', zegt Ferenc Rab, woordvoerder van het OM.

Voor B. en N. gelden zowel verzachtende als verzwarende omstandigheden, licht Rab toe. 'Ze zijn in Hongarije niet eerder veroordeeld voor een misdrijf. Maar ze wilden niet meewerken aan het politieonderzoek. Ze wilden bijvoorbeeld niet zeggen waar hun auto stond geparkeerd.'

Geen proces

Als B. en N. het voorstel accepteren, komt er geen proces, legt Rab uit: 'Er komt alleen een korte zitting waar de rechter zich buigt over het aangenomen voorstel, om te controleren of alles volgens de regels is gegaan. De rechter kan de duur van de overeengekomen straf nog verlagen, maar in 99 procent van de gevallen wordt het voorstel overgenomen.'

Het strafvoorstel wordt mede gedaan om administratieve redenen. Hongarije kampt met een achterstand in de behandeling van rechtszaken.

Advocaat: voorstel OM nog niet ontvangen

Péter Enzsöl, de advocaat van N., laat weten nog niet te kunnen reageren, omdat hij de officiële aanklacht en het voorstel van het OM nog niet heeft ontvangen. Volgens hem geldt dat ook voor de advocaat van B.

De update betreft onder meer de toegevoegde reactie van advocaat Enzöl.

Lees ook:

- Roelf B. en Gert Jan N. blijven tot hun rechtszaak in de cel

- Advocaat: Knoalster drugsverdachte Gert-Jan N. wil graag zijn straf in Nederland uitzitten

- Knoalster drugsverdachten 'kunnen levenslang krijgen'