Lintje is voor Frieda geen verrassing meer: 'Ik zag mijn eigen naam in de lijst staan'

Frieda Drenth stelt al twintig jaar de dorpskrant 'Zandsternijs' samen. 'Elk jaar krijg ik een mail van de gemeente met de lijst met namen van mensen die een lintje krijgen. Tot verbazing zag ik nu mijn eigen naam staan.'

Echtgenoot in complot

Drenth belde meteen haar man. 'Die zei: 'Ja, dat klopt. Dat heb ik geregeld', lacht Frieda. Ze weet wel waarom ze een lintje krijgt. 'Ik maak dus al heel lang de dorpskrant en ik heb in verschillende besturen gezeten. Ieder jaar op Moederdag breng ik mensen die dat verdienen een ontbijtje en ik loop collectes.'

'Domme fout'

De gemeente heeft inmiddels gebeld om excuses aan te bieden. Volgens een woordvoerder gaat het om een 'domme fout'. De mail is verstuurd naar Frieda Drenth en de naam op de lijst met lintjes is mevrouw Drenth-Sietsema. De gemeente heeft het verband niet gelegd.

Volgens de gemeente krijgt Drenth het lintje ook, omdat ze medeoprichter is van Proathoes in 't Zandt. Eens in de vier tot zes weken kunnen inwoners daar een maaltijd nuttigen. Drenth heeft ook geholpen bij het bereiden, serveren en bedenken van de maaltijden. Daarnaast was ze jarenlang huishoudster bij een gezin in Loppersum en zette ze zich belangeloos in als zaakwaarneemster voor dit gezin.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Drenth vindt het niet erg dat de verrassing er nu af is. 'Nee hoor, ik was wel verrast door de e-mail', lacht ze. Vrijdagmorgen om tien uur wordt ze gebeld door de burgemeester en krijgt ze officieel te horen dat ze wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

