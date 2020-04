Bewoners zijn schimmelwoningen zat: 'Niet nog een winter met een dekentje op de bank'

In de winter met een dekentje op de bank en torenhoge energierekeningen. De bewoners van de wijken Ulgersmaborg en Oosterhoogebrug in Stad zijn er klaar mee.

Ze willen dat woningstichting Wierden en Borgen de woningen opknapt, isoleert en verduurzaamt. Dat is tot op heden niet gebeurd, omdat de woningstichting er geen geld voor zegt te hebben.



Dat blijkt uit een brief die Wierden en Borgen gestuurd heeft aan de bewoners. Het huurderscomité is naar de gemeente gestapt voor een oplossing.



Onhoudbare situatie

Catharina Sala is initiatiefnemer en voorzitter van het huurderscomité. Ze is al vijf jaar bezig om de problemen met de woningen aan de kaak te stellen. 'Ik heb ongeveer 28.000 euro aan huur betaald aan Wierden en Borgen. Daar kunnen ze toch wel de woningen van opknappen? Het is een onhoudbare situatie, we willen niet nog een winter meemaken waarin we met dekens op de bank moeten zitten van de kou', vertelt ze de gemeenteraad.



De woningen zouden, zo zegt het huurderscomité van de beide wijken, in 2014 al aangepakt worden. Toen waren de woningen nog in het beheer van Steelande Wonen, later opgegaan in Wierden en Borgen. Er was 1,1 miljoen euro uitgetrokken voor planmatig en achterstallig onderhoud. De woningstichting besloot vanwege geldproblemen de hand op de knip te houden.



Enquête

Eind november vorig jaar heeft het comité een enquête gehouden onder bewoners. Daaruit bleek dat bewoners vooral ontevreden waren over de staat van de woning, de huurprijs en het energieverbruik. Ook het contact met de woningstichting laat te wensen over, zo stellen de bewoners.



Wierden en Borgen is volgens wethouder Roeland van der Schaaf bereid om samen met de bewoners te kijken naar een plan voor investeringen. Daarvoor gaat de woningstichting eerst samen met het huurcomité om tafel.



Aanpak laat nog even wachten

De woningstichting laat in een schriftelijke reactie weten dat de woningen vocht-, tocht- en schimmelproblemen hebben. Deze problemen worden aangepakt door middel van asbestsanering en verbetering van douches, keukens en toiletten.

Ook worden de woningen verduurzaamd volgens afspraken met de gemeente. De asbestsanering wordt verplaatst naar augustus en de onderhouds- en verduurzaamheidswerkzaamheden naar oktober.

Wel huurverhoging

De huurderscomités van beide wijken hebben inmiddels een gesprek met de woningstichting gehad. Yorick van den Bos, secretaris, is gemengd tevreden over de uitkomst. 'Oosterhoogebrug wordt aangepakt volgens onze wensen. Maar Ulgersmaborg niet, terwijl daar wel een huurverhoging wordt doorgevoerd.'

In mei gaat het huurderscomité weer met de woningstichting om de tafel om de plannen voor Ulgersmaborg verder te bespreken.