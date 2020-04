Ziekenhuizen starten reguliere zorg weer langzaam op: 'We vragen heel veel van patiënten'

De ziekenhuizen maken nu plannen om dat in te halen.

Niet zoals vroeger

Door het uitstellen van reguliere zorg hebben de ziekenhuizen bedden, personeel en middelen vrijgemaakt zodat Noord-Nederland een forse toename van coronapatiënten kan opvangen. Maar die grote piek bleef uit, dus hebben ziekenhuizen iets meer lucht om andere patiënten te helpen.

Daar klinkt wel een eensgezinde waarschuwing bij: het wordt niet zoals vroeger.

Wanneer kan ik weer naar het ziekenhuis?

Veel patiënten wiens operatie of behandeling is uitgesteld zitten met de prangende vraag: wanneer ben ik aan de beurt? Het antwoord daarop is ingewikkeld. De prioriteit ligt bij mensen die de zorg het meest nodig hebben. Artsen en behandelaars maken daar een inschatting van.

'We zijn ons ervan bewust dat we veel vragen van onze patiënten', zegt woordvoerder Dana Kragten van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

'Je komt niet voor niets in het ziekenhuis en je hebt niet voor niets een afspraak. We proberen, daar waar het kan, de zorg weer op te starten, maar dat is niet makkelijk. Wij zoeken contact met de patiënten, onze vraag is echt: ga niet zelf bellen.'

Beeldbellen met de arts blijft

In het UMCG wordt ook gewerkt aan plannen om de poliklinieken weer op te doen. 'Iedereen wil graag aan de slag', zegt woordvoerder Lex Kloosterman. Door de coronacrisis werd er meer zorg op afstand verleend door te beeldbellen. 'Dat willen we er zeker inhouden.'

OK-capaciteit weer verdubbeld

Het ziekenhuis heeft ook de operatiecapaciteit weer fors opgeschaald. Op een gegeven moment waren er nog acht operatiekamers in gebruik om ruimte vrij te maken voor coronazorg. Inmiddels is dat volgens Kloosterman als minstens het dubbele.

Maar het opstarten van die geplande operaties blijft een puzzel voor de ziekenhuizen. 'Je moet de coronazorg beschikbaar houden. Het gaat nu goed, maar je moet snel kunnen schakelen als er een nieuwe coronapiek komt', legt Kloosterman uit.

Daarnaast zorgt het opstarten van de reguliere zorg voor een extra druk op de beschermingsmiddelen die hard nodig zijn voor coronazorg, maar ook in de operatiekamers.

Anderhalve meter afstand in ziekenhuis

En dan is er nog een heel ander probleem waar de ziekenhuizen mee in hun maag zitten: de anderhalvemeter-samenleving. Want dat geldt ook voor de zorg.

'We zijn hard aan het nadenken hoe ons ziekenhuis eruit moet zien. Hoe laten we de routes lopen, hoe zien de ingangen er uit, wat doen we met de wachtkamers?', noemt Christel Ietswaart van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda als voorbeeld.

Een mogelijke oplossing is een andere planning van patiënten. Zo kunnen specialisten bijvoorbeeld beurtelings patiënten op locatie en op afstand zien. 'Dan bel je eerst een patiënt voor een telefonisch consult, en vervolgens zie je een patiënt in het ziekenhuis. Zo zorgen we voor meer ruimte binnen', legt Dana Kragten uit.

Voldoende coronacapaciteit beschikbaar houden

De ziekenhuizen werken dus toe naar een vorm waar de reguliere zorg weer kan worden opgestart, waar de meest noodzakelijke zorg voorrang heeft. Tegelijkertijd moeten er fysieke aanpassingen worden gedaan om voldoende afstand te houden én moet er voldoende capaciteit achter de hand zijn om een nieuwe coronapiek op te vangen.

Deze week wordt een plan verwacht over hoe de ziekenhuizen in de regio dit alles waar proberen te maken.

