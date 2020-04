Jeukende ogen, snotneus en... ha-hatsjoe: heb ik corona of gewoon hooikoorts?

Niezen: is het corona of toch hooikoorts? (Foto: Lex van Lieshout/ANP)

De ogen jeuken, de neus stroomt leeg en er lijkt geen einde te komen aan het genies. Het is voor veel mensen weer die tijd van het jaar: ze hebben hooikoortsklachten. Maar hoe weet je of je klachten niets te maken hebben met corona?

Het is volgens allergoloog Hanneke Oude Elberink van het UMCG in de basis best simpel: van hooikoorts krijg je jeuk en van corona niet.

Pollen in de lucht

De allergische reactie van ons lichaam op de pollen in de lucht kan dus zorgen voor jeukerige en waterige ogen of veelvuldig niezen.

Bij corona komt het niezen vooral voort uit een neusverkoudheid.

Medicijnen gebruiken

Hoesten kan voorkomen bij zowel corona als hooikoorts. 'Hoestklachten bij hooikoorts komen vaak doordat er vocht uit je neus achter in je keel loopt. Daardoor ga je hoesten. Bij sommige mensen kan hooikoorts ook voor kortademigheid zorgen.'

Het advies aan mensen is om te kijken of ze de klachten herkennen van voorgaande jaren, want dan zijn ze nu wederom hooikoorts-gerelateerd.

Medicijnen gebruiken

Wat vooral helpt, is dat mensen met hooikoorts medicijnen gebruiken tegen hun klachten. 'Dat is het allerbelangrijkste', zegt Oude Elberink.

'Slik je medicijnen iedere dag. Dat is veel effectiever dan alleen wanneer je klachten hebt. Dan krijg je de hooikoorts onder controle en dat maakt het weer makkelijker voor jezelf om in deze tijd ook naar buiten te gaan zonder door andere mensen aangekeken te worden. Die pilletjes hebben ook nauwelijks nadelen.'

Daarnaast reageert het coronavirus niet op hooikoortsmedicatie. Als de klachten afnemen door het slikken van medicijnen, weet je snel genoeg of het hooikoorts is.

Door blijven gaan

In sommige gevallen worden mensen wel vermoeider na het slikken van hooikoortsmedicatie. Toch adviseert Oude Elberink om door te blijven gaan omdat die vermoeidheid ook weer afneemt.

Anti-allergiepillen in combinatie met een ontstekingsremmende neusspray is nog beter, zegt ze. Maar die moet door een huisarts worden voorgeschreven.

Als de hoestklachten verergeren en overgaan in keelpijn, dan zou het mogelijk wel corona kunnen zijn.

Niet in je ogen wrijven

Een ander punt: kun je het virus sneller oplopen als je door de jeuk veel in je ogen wrijft? 'Het risico op besmetting neemt theoretisch een beetje toe', zegt Oude Elberink daarover. 'Want als je last hebt, wrijf je sneller in je ogen of zit je aan je neus. Dat is logisch te beredeneren.'

'Het is voor iedereen verstandig om je handen niet naar je gezicht te brengen om het risico op een coronabesmetting te verminderen, maar je doet dat toch sneller wanneer je hooikoorts hebt. Het zijn automatismen.'

Ze roept mensen daarom op om daar extra alert op te zijn, zeker als ze in bijvoorbeeld een supermarkt zijn waar meerdere mensen komen en je meer dingen aanraakt.

Minder besmettingen

Een voordeel dat we in Groningen en de rest van Noord-Nederland hebben is dat hier relatief minder coronabesmettingen zijn, zegt de allergoloog van het UMCG.

'We doen het heel goed, laten we dat vooral door blijven zetten. De kans dat iemand met hooikoorts corona heeft is dus klein en de kans dat iemand met hooikoorts iemand zal besmetten door bijvoorbeeld te niezen is dus ook heel erg klein.'

Mensen geruststellen

Toch staat haar telefoon wel roodgloeiend. Er bellen mensen die zekerheid willen over hooikoorts en corona. 'Wij zijn de hele dag mensen aan het geruststellen', zegt Oude Elberink. 'Ze stellen heel begrijpelijke vragen, maar meer dan dit kan ik ze niet vertellen.'

