UMCG heeft mogelijk ontdekt hoe het coronavirus in ons lichaam terechtkomt

Door deze ontdekking kan de verspreiding van het virus mogelijk worden teruggedrongen.

Trilhaarcellen

Het gaat om zogeheten slijmbekercellen en trilhaarcellen in de neus. In deze cellen worden veel eiwitten gemaakt waar het coronavirus zich aan vasthecht. Daarnaast zouden ook epitheelcellen in andere organen, zoals ogen, longen en darmen als toegangspoort dienen.

Snelle overdracht verklaard

Het onderzoek stond onder leiding van het Britse Wellcome Sanger Insttituut. De onderzoekers schrijven donderdag in het wetenschappelijke magazine Nature Medicine dat de identificatie van deze cellen in de neus de hoge overdrachtssnelheid van het nieuwe coronavirus helpt verklaren.

Afweerreacties

Bioloog Martijn Nawijn en longarts Maarten van den Berge van het UMCG schrijven in het artikel dat dit de eerste keer is dat deze specifieke cellen in de neus in verband worden gebracht met het coronavirus:

'De locatie van deze cellen aan de oppervlakte van de binnenkant van de neus maakt ze in hoge mate toegankelijk voor het virus. De studie laat ook zien dat de cellen in de neus, die de receptor dragen, een rol spelen bij afweerreacties. Of deze functie na virusinfectie is veranderd, wordt op dit moment onderzocht.'

