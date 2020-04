Bode Westerkwartier is voor een dag mobiel stembureau: 'Heel wat kilometers te gaan'

Eigenlijk had de raad woensdagavond al over het onderwerp moeten stemmen, maar dat kon niet tijdens de digitale vergadering. De procedure schrijft namelijk voor dat een stemming over personen altijd schriftelijk (en geheim) moet gebeuren. Besloten werd de stemming donderdag te laten plaatsvinden en de bode langs te sturen met een heuse stembus.

Stembus op afstand

Via de mail hadden de raadsleden het stembiljet ontvangen. Ze hoefden hem alleen nog maar te printen, in te vullen en in een envelop te doen. De gesloten envelop werd vervolgens in de stembus gedeponeerd die Hut op gepaste afstand op de stoep zette. Voor de gelegenheid had de bode de stembus versierd met het logo van de gemeente.



Hut had een flinke reis af te leggen, want Westerkwartier is groot en de raadsleden wonen verspreid door de hele gemeente. 'Een bijzondere klus', vindt Hut, 'wanneer maak je dit nu mee? Ik moet naar Marum, Opende, Boerakker, Lucaswolde, Leek, Enumatil, Grijpskerk, Zuidhorn, Feerwerd, Aduard. Daar ben ik de hele dag mee bezig. In totaal moet ik bij dertig raadsleden langs, drie brengen het stembiljet zelf naar het gemeentehuis in Grootegast.'

Kapotte printer

VVD-raadslid Ina van Deventer in Boerakker is een van de raadsleden bij wie Hut een stembiljet moet ophalen. 'Zul je net zien dat de printer het begeeft als je het biljet moet printen. Dat gaf nog wat gedoe, maar uiteindelijk is het gelukt. 't Is heel bijzonder allemaal wat er nu gebeurt en dat we op deze manier moeten stemmen', zegt ze.

VVD-raadslid Ina van Deventer brengt haar stem uit (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Een paar kilometer verderop, in Niebert, woont Peter Holsappel, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Holsappel werkt in het onderwijs. Zijn school is gesloten en dus werkt hij thuis. Als Hut aanbelt, staat het raadslid al klaar om de envelop in de stembus te doen. 'Het is goed dat we zo stemmen en ons aan de procedure houden. En wie weet moeten we nog vaker op deze manier stemmen.'

Op naar Leek

Hut pakt de stembus weer op, loopt ermee naar zijn auto en zet hem op de passagiersstoel. 'Zo, nu naar Leek', zegt hij terwijl hij instapt. 'Ik heb nog heel veel kilometers te gaan.'

Bode Tjeert Hut met de 'stembus' (Foto: Jan Been/RTV Noord)