Groningse rechtszalen weer 'ouderwets' gevuld dankzij plexiglas schotten

Een beetje onwennig zaten de rechters, griffier en de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Groningen tussen en achter het plexiglas.

Voor hen zat een 49-jarige verdachte, met op anderhalve meter afstand zijn advocaat. De verdachte had een mondkapje dat hij tijdens het praten af mocht doen.

Alleen spoedeisende rechtszaken

Vanwege de coronamaatregelen worden sinds half maart nauwelijks nog rechtszaken behandeld. Alleen spoedeisende zaken komen voorbij, waarin de rechter bijvoorbeeld moet beslissen over het voorarrest.

Daarbij zaten alleen de officier van justitie, de rechters en griffier in de zaal, met andere betrokkenen werd via een telefoon- of videoverbinding gecommuniceerd.

Donderdag maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat vanaf 11 mei ook verdachten en andere procespartijen weer welkom zijn in de rechtszalen.

Voorop lopen

De rechtbank Noord-Nederland, op de locatie in Groningen, lijkt daarin voorop te lopen. De zaak tegen de 49-jarige verdachte stond donderdagmorgen al als inhoudelijk op de agenda.

De man zit sinds eind januari vast, nadat agenten in zijn woning in Muntendam een balletjes- en gaspistool (beide zijn verboden wapens), 2,5 gram cocaine en vier vervalste bankbiljetten vonden.

De Muntendammer riskeert niet alleen een straf voor deze nieuwe feiten, maar hem hing ook nog een voorwaardelijke celstraf van acht maanden boven het hoofd. Die zou hij nu ook moeten uitzingen.

Verhoorkamer bezet

De rechter wilde voorkomen dat de man de voorwaardelijke straf uitzit zonder dat een rechter hierover heeft geoordeeld. Om die reden werd zijn zaak donderdag toch inhoudelijk behandeld.

Dit zou aanvankelijk gebeuren via een videoverbinding met de penitentiaire inrichting in Leeuwarden. Daar is slechts één verhoorkamer met een videoverbinding en die was bezet.

Een tweede optie was een telefoonverbinding, maar de verdachte wilde graag zijn zegje in de zaal doen. En dat mocht.

Niet weer komen

De officier van justitie eiste voor de nieuwe feiten een celstraf van twee weken, gevolgd door het uitzitten van de eerder opgelegde acht maanden. Zijn raadsman pleitte voor een korte celstraf en het verlengen van de proeftijd, zodat de Muntendammer een stok achter de deur houdt.

De man hoort over twee weken het vonnis, maar hoeft dan niet weer te komen, zei de rechter. Het uitgangspunt van de Raad voor de Rechtspraak blijft dat de behandeling van rechtszaken tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk gebeurt via een telefoon- of videoverbinding.

Stevige discussies

'Er is kritiek op de rechtspraak over het opschuiven van de strafzaken. Ik kan u melden dat intern stevig wordt gediscussieerd over de behandeling van alle zaken en de mogelijkheden die er wel of niet zijn', zei de rechter donderdagochtend over de 'ouderwetse' opstelling in deze zaak, ondanks de coronacrisis.

Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak vult aan: 'Uiteindelijk beslist de rechter op welke manier een zaak wordt afgedaan. Hierover zijn afspraken gemaakt door het landelijke Crisis Management Team.'

Niet eerste keer

Het was niet de eerste keer dat in de zittingszaal in Groningen verdachten verschenen. Vorige week kwamen twee verdachten van een drugslab, voorzien van mondkapjes, de zaal in. Hun advocaten stonden via een telefoon- en een videolijn met de rechters in verbinding.

Dezelfde dag verschenen in een gijzelingszaak twee verdachten en hun advocaten in de rechtszaal. De zaal werd verder nog gevuld met drie leden van de parketpolitie en de tolk. De vrouw merkte daarbij op dat ze tijdens het tolken te dicht op de verdachte moest zitten, omdat ze simultaan moest tolken. Ze moest dit dan maar aankaarten, was de reactie. Dit is inmiddels gebeurd, zei de tolk na de zitting.

