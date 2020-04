Sportverenigingen puzzelen om kinderen weer te laten trainen

Sportverenigingen in onze provincie doen hun best om kinderen zo snel mogelijk weer te ontvangen op hun complex.

De versoepeling van de coronamaatregelen kan op instemming rekenen van sportverenigingen, in de praktijk betekent dit wel dat er veel geregeld moet worden.

Zo mogen kinderen tot 12 jaar weer voluit trainen, waarbij de maatregel 'houd anderhalve meter afstand' niet in acht hoeft worden genomen. Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen ook sporten, maar moeten zich wél houden aan de maatregel om afstand te houden.

Passen en meten

Bij voetbalvereniging Bato in Winschoten wordt bekeken hoe dit kan worden ingepast in een trainingsschema.

'We zaten sowieso al met de planning voor de jeugd, omdat we de laatste jaren erg zijn gegroeid als vereniging', vertelt jeugdcoördinator Martin Adam.

'Wat we absoluut niet willen, is dat de oudste jeugd met de jongste jeugd wordt samengevoegd. Wanneer de jongste jeugdteams hebben getraind, willen we de velden eerst een half uur vrij hebben, voordat de oudere jeugd kan trainen. Dat vergt nogal wat qua planning.'

Wat met name opvalt, is dat ouders dolgelukkig zijn dat kinderen weer mogen beginnen Martin Adam - jeugdcoördinator

De Winschoter voetbalvereniging zoekt daarbij ook contact met de gemeente Oldambt, om deze zaken goed af te stemmen.

Opluchting bij ouders

Adam merkt wel dat ouders van Bato-jeugdleden blij zijn dat hun kinderen weer kunnen sporten.

'Ik zit in verschillende groepsapps. Wat met name opvalt is dat ouders dolgelukkig zijn dat kinderen weer mogen beginnen. Ik kan het me ook voorstellen, kinderen zitten al weken thuis en moeten toch hun energie kwijt.'

Bij tennisvereniging GLTB in de stad worden de trainingen gegeven door tennisschool Smashing. Directeur Jan Bunt hoopt op 4 mei te kunnen beginnen.

'Onder twaalf zal het iets vrijer zijn, omdat die anderhalve meter gewoon lastig hanteren is. En van twaalf tot achttien zullen de regels wat scherper zijn.'

Protocol in de maak

Het wachten is nog op een protocol van de tennisbond. De KNLTB is daar al langer mee bezig.

KNLTB-accountmanager Christian Bessembinders: 'Wij zien dat de regels rond de afstanden makkelijk gehaald kunnen worden op een tennisbaan. Als je daar een paar extra regels aan toevoegt dan denken wij dat tennis binnen de coronamaatregelen prima te spelen valt. Bijvoorbeeld doordat je alleen maar enkels speelt, dat je elk langs een kant van het net rondloopt als je van kant wisselt, je geen telborden gebruikt om verspreiding van het virus tegen te gaan.'

De laatste tijd doe je bijna niks Jacco Arends - jongere

De bond werkt het protocol nu eerst voor de jeugd uit. Als dat binnen is kunnen de laatste voorbereidingen worden getroffen. 4 mei is de streefdatum voor de start van de jeugdtrainingen bij beide verenigingen.

Staan te popelen

Iedereen heeft zijn eigen redenen om zich er enorm op te verheugen. Jacco Arends (16): 'Het is heerlijk. De laatste tijd doe je bijna niks, je mag wat hardlopen. Dat vind ik niet zo leuk. Dan is het heel lekker dat ik weer mag tennissen, wat de sport is waar ik van hou.'

Otis Pronk (8): 'Ik vind het ook heel erg fijn om gewoon buiten te kunnen zijn. Mia Caro (12): Ik vind het leuk om te tennissen met mijn ouders, maar die zijn veel beter dan ik. Dus op zich vind ik het leuker met mijn eigen vrienden en vriendinnen.'

