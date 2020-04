Hospices houden virus buiten de deur

Gasthuis Groningen

'Wij houden het virus tot nu toe buiten de deur, maar daar moeten we veel voor doen. We hebben het aantal bedden moeten terugschroeven van zes naar vier, twee op elke verdieping, om voldoende afstand mogelijk het maken. En we vragen de ziekenhuizen die hun terminale patiënten naar ons doorverwijzen om ze te testen. Als de huisarts ze doorverwijst moet hij ons de verzekering kunnen geven dat ze niet besmet zijn,' vertelt coördinator Willemien Lenstra van het Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade in de stad.

Vredige sfeer

De vredige en gewijde sfeer in het hospice lijdt er niet onder, ook al dragen de vrijwilligers mondkapjes tijdens de zorgtaken, is de krappe koffieruimte afgesloten en mogen er nog maar twee bezoekers tegelijk bij een gast langskomen.

Vrijwilligers

In het hospice werken, met deze lage bezettingsgraad, dagelijks nog vijf vrijwilligers tegelijk. Lang niet alle vrijwilligers zijn nodig, en dat is maar goed ook zegt Lenstra: 'Een deel van hen is zelf kwetsbaar, of komt uit een omgeving met kwetsbare mensen. En natuurlijk vragen we ook iedereen die zich niet lekker voelt om thuis te blijven. Gelukkig blijven er dan nog genoeg vrijwilligers over.'

Gasthuis Hoogezand

De andere twee hospices van Humanitas in onze provincie, in Leek en in Hoogezand voeren hetzelfde beleid, alleen is het Gasthuis in Hoogezand iets ruimhartiger met bezoek: 'Als een moeder drie kinderen op bezoek krijgt, ga ik niet tegen eentje zeggen dag hij er niet in komt. Het is al erg genoeg dat we niet gastvrijer kunnen zijn', zegt directeur Gerrit de Vries. Ook hij doet het nu met een kleinere groep vrijwilligers, en dat terwijl zich juist nu veel nieuwe vrijwilligers melden. 'Die neem ik nu niet aan, omdat ik onnodige nieuwe contacten wil vermijden, maar wellicht na de crisis weer, als we onze capaciteit weer opvoeren van twee naar drie bedden.'

Vredeborgh Leek

Het hospice in Leek heeft nog steeds drie gasten. Er is iets meer hulp dan anders van Beter Thuis Wonen, dat een belangrijk deel van de zorg uitvoert, omdat er wat minder vrijwilligers beschikbaar zijn. Coördinator Marian de Vroomen: 'De sfeer is hier positief. Het is natuurlijk een nare tijd maar je ziet ook goede dingen. De vrijwilligers en de mensen van de thuiszorg maken er samen met de gasten het beste van. De mensen van Beter Thuis Wonen doen fantastisch werk en je ziet dat de band met de vrijwilligers sterker wordt in deze tijd.'

Sint Maartenhuis Winschoten

Groningen telt daarnaast nog vier zelfstandige 'echte' hospices, zoals het Sint Maartenhuis in Winschoten en Veen en Wolden in Stadskanaal. Hun beleid is met de andere hospices afgestemd: minder bezoek, minder en bovenal coronavrije gasten en alle veiligheidsmaatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld.

In Winschoten is ruimte voor nog maar één gast. Er is net een andere gast overleden. Dat bed komt nu weer vrij voor een nieuwe gast: 'We hadden een paar weken geleden nog een wachtlijst van vier, maar die zijn hetzij inmiddels ook gestorven, hetzij in een ander hospice ondergebracht. We hebben dus weer ruimte,' zegt coördinator Trijnko Pelgrim van het Sint Maartenhuis.

Veen en Wolden Stadskanaal

In Stadskanaal is het aantal bedden teruggebracht van drie naar twee. En als er mensen op bezoek komen en de gasten zijn nog fit genoeg, dan wordt uitgeweken naar de serre, waar het makkelijker is om afstand te houden. De maatregelen mogen duidelijk merkbaar zijn, voor zowel de gasten als de vrijwilligers, de sfeer lijdt er niet onder, zegt zorgcoördinator Jacobien van der Pijl: 'Ik vind het wonderwel fantastisch wat de vrijwilligers doen, ze springen voor elkaar in, draaien extra diensten omdat een deel niet kan of mag werken, ik vind ze geweldig.