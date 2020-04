Gloednieuwe Hololens moet Ubbo Emmius klaarstomen voor onderwijstoekomst

Projectleider Sterk Techniekonderwijs Peter Zwiers is verguld met de nieuwe mogelijkheden die de Hololens 2 de leerlingen kan bieden.

Aansluiting bij bedrijfsleven

'Dit is onderdeel van de aanschaf van moderne technologie waarmee we een goede aansluiting hebben met het bedrijfsleven', vertelt hij.

De leerlingen van Ubbo Emmius zullen vanaf september gebruik maken van de nieuwe onderwijsvorm. Ze gaan met de Hololens 2 opdrachten uitvoeren voor regionale bedrijven als Bouwbedrijf Speelman uit Alteveer, Autobedrijf Potgieter uit Stadskanaal en woningcorporatie Lefier. De leerlingen worden daarbij ondersteund door Bouwend Nederland en praktijkopleider SSPB.

Voorbeeldproject

De Hololens is een voorbeeldproject van Sterk Techniekonderwijs, waar Ubbo Emmius en Noorderpoortcollege op inzetten. Vorig jaar peuterden Ubbo Emmius en Dollard College ruim 3,9 miljoen euro los van het ministerie van Onderwijs. Doel: meer leerlingen opleiden voor technische beroepen én de inzet om ze te behouden voor Oost-Groningen.

'De Hololens is een van de projecten', vervolgt Zwiers. 'We werken met in totaal vijftien verschillende projecten samen met het bedrijfsleven. Bij het project virtueel lassen is Hoving Holland uit Stadskanaal partner, op het gebied van zonne-energie werken we samen met Velgsib.'

Tweeledig doel

Volgens Zwiers is het doel van het programma Hololens 2 tweeledig. 'Enerzijds leiden we leerlingen op die exact weten wat de medewerker van de toekomst nodig heeft. Aan de andere kant zorgt dit voor een nog hechtere samenwerking met het bedrijfsleven.'

Vanaf september gaan enkele tientallen leerlingen aan de slag met de nieuwe methode. De Hololens is aangeschaft op advies van de betrokken bedrijven, die zien dat dit in de techniekwereld de toekomst is. 'Ik denk dat we de eerste school in Nederland zijn die dit hebben aangeschaft, daar zijn we best trots op.'