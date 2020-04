Nieuwe ic-coronapatiënten straks vooral naar UMCG en Martini Ziekenhuis

Intensive carebehandeling van coronapatiënten in Groningen en Drenthe vindt straks vooral plaats in het Martini Ziekenhuis en het UMCG in de stad.

De ziekenhuizen in Scheemda, Emmen en Assen nemen nog wel coronapatiënten op, maar de intensieve zorg wordt geconcentreerd in Groningen.

Dat hebben de ziekenhuisbesturen van de zeven ziekenhuizen in Groningen en Drenthe met elkaar afgesproken, zodat in de regio de reguliere zorg kan worden hervat.

Niet verplaatst

Patiënten die op dit moment in een van de andere ziekenhuizen liggen, worden niet verplaatst naar het Martini Ziekenhuis of het UMCG. Zij kunnen gewoon worden behandeld in de andere ziekenhuizen. Ook patiënten die voor iets anders zijn opgenomen maar corona blijken te hebben kunnen nog wel op de ic's van de andere ziekenhuizen terecht.

In Stadskanaal en Hoogeveen werden al geen coronapatiënten opgenomen.

Je kunt beter een grotere groep hebben dan een enkele patiënt met een bepaalde aandoening Ger Sieders - chirurg

Voordeel

Het concentreren van coronapatiënten is volgens chirurg Ger Sieders van het UMCG goed voor zowel de patiëntenzorg als voor de kleinere ziekenhuizen.

'Als je patiënten clustert, kun je de zorg optimaliseren. Je kunt beter een grotere groep hebben dan een enkele patiënt met een bepaalde aandoening. Het voordeel voor de kleinere ziekenhuizen is dat ze makkelijker de reguliere zorg kunnen opschalen en hervatten.'

In grotere ziekenhuizen zoals het Martini Ziekenhuis en het UMCG denkt men flexibeler om te kunnen gaan met het behandelen van ic-coronapatiënten en tegelijk het opschalen van de reguliere zorg.

Zorg uitgesteld

Na de uitbraak van het coronavirus hebben de ziekenhuizen in Scheemda, Assen en Emmen intensive care's en verpleegafdelingen ingericht speciaal voor coronapatiënten. Maar de impact van die speciale afdelingen zorgt voor een grote werkdruk voor het personeel en leidde ertoe dat zo'n zeventig procent van de reguliere zorg werd uitgesteld.

Een echte coronapiek is in Noord-Nederland uitgebleven en dus liggen er minder coronapatiënten dan voorzien op de ic's van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Scheper Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De extra gecreëerde ruimte voor coronapatiënten kan nu weer worden ingezet voor planbare zorg.

Kankerpatiënten krijgen een hoge prioriteit Ger Sieders - chirurg

Noodzakelijke zorg

De nieuwe afspraken moeten ertoe bijdragen dat de reguliere zorg weer zo goed mogelijk wordt hervat, met de noodzakelijke gevallen als eerste. De vraag blijft wel: hoe bepaal je wie als eerste behandeld moet worden zodra de reguliere zorg is hervat?

'Die keuze laten we bij de hoofdbehandelaar van een patiënt', zegt Sieders. 'We bespreken dat bij het UMCG ook dagelijks met een groep doktoren. Noodzakelijke zorg is niet per definitie zorg die op dit specifieke moment levensbedreigend is. Kankerpatiënten krijgen bijvoorbeeld een hoge prioriteit.'

Beschikbaar voor piek

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis houden zelf ook extra capaciteit achter de hand voor als er sprake is van een nieuwe piek in het aantal coronagevallen.

