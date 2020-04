Voltallige oppositie Stad: 'Stel besluit over diftar uit'

Alle oppositiepartijen in de gemeente Groningen willen dat het besluit over de nieuwe manier van afvalinzameling wordt uitgesteld. 'Dit is zo'n ingrijpend besluit, dat moet je niet willen nemen tijdens de coronacrisis', is de gedachte.

De grootste oppositiepartij, de SP, is al langer voor uitstel. Wettelijk gezien moet er in de gemeente uiterlijk 1 januari 2021 één afvalsysteem zijn, maar de partijen vinden dat die datum te vroeg komt.

Voor- en tegenstanders van diftar

Onder de partijen die pleiten voor uitstel zitten zowel voor- als tegenstanders van het afvalsysteem diftar. Bij dat afvalsysteem moeten inwoners betalen per keer dat je een vuilniscontainer aan de weg zet of een vuilniszak wegbrengt.

'We zijn in principe voor invoering van diftar, maar voor dit onderwerp moet je draagvlak hebben bij inwoners', zegt Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren). 'Als we dat niet doen krijgen mensen het gevoel dat het besluit erdoor gedrukt is. Mogelijk belanden er dan vuilniszakken in kledingcontainers, en dat wil niemand.'

De gemeente heeft een flinke scheur in de broek door de coronacrisis Ietje Jacobs - VVD

Financiën

De VVD, voorstander van diftar, plaatst daar inmiddels wel een kanttekening bij. Invoering van diftar kost naar schatting namelijk 1,7 miljoen euro. Als ervoor wordt gekozen om diftar niet in te voeren scheelt dat geld: invoering van zo'n systeem kost 1 miljoen euro.

'De gemeente heeft een flinke scheur in de broek door de coronacrisis', zegt Ietje Jacobs (VVD). 'We moeten weten hoe groot die scheur precies is, en daarna kijken of het nog mogelijk is om het geld uit te geven.'

Overleg met inwoners

Student&Stad, tegenstander van diftar, wil ook uitstel. 'Dit is bij uitstek een onderwerp waar iedere inwoner meer te maken heeft', zegt Marten Duit namens die partij. 'Er is een enorm verschil tussen de mening van de inwoners en de mening van een meerderheid van de gemeenteraad. Dus moeten we wachten met de beslissing.'

Amrut Sijbolts (Stadspartij) is het met hem eens: 'Je kan met de coronamaatregelen die nu gelden onmogelijk met inwoners overleggen. Bovendien: in de gemeente Westerwolde is het definitieve besluit ook uitgesteld. Waarom zou dat hier niet ook kunnen?'

Referendum

PVV-voorman Ton van Kesteren wil, net als onder andere de SP, een referendum over het afvalbeleid. 'Daar moet je de tijd voor nemen, en dat kan niet in deze situatie.' Hij pleit, net als de anderen, voor uitstel met mogelijk een jaar.

Als het zo gaat als woensdagavond, is dat het einde van de democratie Jan Pieter Loopstra - PvdA

Coalitiepartij PvdA: geen digitaal besluit

Coalitiepartij PvdA, tegenstander van diftar, laat bij monde van raadslid Jan Pieter Loopstra weten geen besluit over diftar te willen nemen zolang er digitaal besluiten worden genomen in de gemeenteraad.

'Want als het zo gaat als woensdagavond, is dat het einde van de democratie', zegt Loopstra. Hij baalt, net als andere raadsleden, van de technische problemen die de gemeenteraad tijdens de eerste digitale raadsvergadering van afgelopen woensdag teisterden.

'We hebben het al jaren over het afvalbeleid, en het is zo cruciaal wat eruit komt. Dat kan alleen maar beslist worden in een normale vergadering en na er met inwoners over gesproken te hebben.'

Martiniplaza

Wat Loopstra betreft gaat de gemeenteraad in de toekomst vergaderen in Martiniplaza.

'Daar kunnen we prima twee meter uit elkaar zitten. Als dat bijvoorbeeld in september het geval zou zijn, kunnen we dan ook op een normale manier een besluit nemen over het afvalbeleid. En als dat niet lukt, moeten we het inderdaad uitstellen.'

Overleg met ministerie

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) laat weten al in overleg te zijn met het ministerie van Binnenlandse Zaken over eventueel uitstel van het afvalbesluit. 'Als een meerderheid uitstel van een beslissing over het afvalbeleid wenst, kunnen we ons dat als college voorstellen.'

Lees ook:

- Gemeente: referendum over afvalbeleid kost minstens vier ton

- Regels niet met spoed op agenda; kans op afvalreferendum lijkt verkeken