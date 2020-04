Als middelbare scholen weer opengaan wordt het drukker in de bus: hoe regel je dat?

Een buss van Qbuzz rijdt over het Emmaviaduct in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Nu de middelbare scholen na 1 juni mogelijk weer opengaan is Qbuzz samen met andere vervoersbedrijven in gesprek over de vraag hoe het openbaar vervoer na die datum te organiseren.

'Er spelen verschillende gedachten', zegt Michel van der Mark, directeur Marktontwikkeling bij Qbuzz.

Als het aantal reizigers toeneemt, komt het naleven van de anderhalvemeterregels in de bus in het gedrang. 'Mogelijk worden de anderhalvemeterregels zelfs enigszins losgelaten in het OV, maar dat is aan het Outbreak Management Team', zegt Van der Mark.

Grenzen

'Je loopt nou eenmaal tegen grenzen aan. Je kan niet een onbeperkt aantal bussen inzetten. Als de scholen opengaan en je iedereen voldoende ruimte wilt geven in de bus, heb je meer bussen nodig dan wij hebben.'

Ook over andere mogelijke oplossingen wordt nagedacht. Zo wordt er nagedacht over de optie om mondkapjes te gebruiken in het openbaar vervoer. 'We moeten kijken wat voor mondkapjes dat zouden zijn, zonder daarmee de zorg in de weg te zitten', zegt Van der Mark, die samen met het OV-bureau Groningen Drenthe optrekt in het zoeken naar mogelijkheden.

We hebben nou eenmaal beperkte capaciteit Michel van der Mark - Qbuzz

Toegangspas

Ook een speciale pas voor mensen met een vitaal beroep, studenten en scholieren is een idee dat genoemd wordt. Zonder zo'n pas zou je de bus of trein niet in mogen.

'Het is één van de vele gespreksonderwerpen in de landelijke overleggen van de vervoerders met het ministerie. We hebben nou eenmaal beperkte capaciteit die je weldoordacht moet verdelen', zegt Van der Mark. 'Uiteindelijk bepaalt de regering wat we doen, maar we denken graag met Den Haag mee.'

Vragen over het mbo

Terwijl de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangegeven de fysieke colleges op zijn vroegst na de zomervakantie weer op te starten, is er vooral over mbo-scholen nog onduidelijkheid.

'Mbo-studenten kunnen niet allemaal op de fiets naar hun opleiding toe. Als die scholen weer open gaan, wordt het dus een stuk drukker in de bus', verwacht Van der Mark.

Ook de mbo's zelf weten nog niet waar ze aan toe zijn. Een woordvoerder van het Noorderpoort College zegt dat een klein team bezig is om te kijken wat er na 1 juni mogelijk is, maar daar nog niet veel over kwijt te kunnen.

Hanzehogeschool: na 1 juni misschien praktijklessen

Op de Hanzehogeschool worden tot 1 juni geen fysieke colleges en toetsen georganiseerd. 'We bereiden ons op verschillende scenario's voor. Eén daarvan is dat we na 1 juni op kleine schaal en uiteraard passend binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM, bepaalde praktijklessen en afstuderen weer mogelijk maken', zegt woordvoerder Evanya Breuer.

Vooral als het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs begint verandert er veel Michel van der Mark - Qbuzz

Of dat ook daadwerkelijk kan, hangt af van het kabinet: dat beslist in mei of het bepaalde activiteiten op het HBO weer toestaat.

Basisscholen hebben weinig impact

De heropening van basisscholen op 11 mei heeft weinig impact op de drukte in het OV, verwacht Van der Mark. 'Voor een paar specifieke scholen komen wat kleine aanpassingen. Maar vooral als het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs weer begint, verandert er veel.'

Als de middelbare scholen, en mogelijk ook de mbo's en hbo's weer (gedeeltelijk) opengaan, voert Qbuzz de dienstregeling op. Tot en met 1 juni rijden de bussen iedere dag als op zaterdag. Die zaterdagdienstregeling wordt op werkdagen uitgebreid met enkele vroege ritten en extra ritten op bepaalde lijnen.

'Samen met het onderwijs kijken we naar de weken voor de zomervakantie, maar ook naar de periode vanaf september', besluit Michel van der Mark namens Qbuzz. 'De anderhalvemetersamenleving zal dit jaar van invloed blijven op ons allemaal, en dus ook op het openbaar vervoer.'

