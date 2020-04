Stijging van meldingen over discriminatie

In het noorden zijn vorig jaar meer meldingen geweest over discriminatie dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van de Meldpunten Discriminatie. Het gaat om meldingen van burgers en incidenten die de politie heeft geregistreerd.

In het Noorden kwamen in totaal 538 meldingen binnen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 440, een stijging van 22 procent. Landelijk is de stijging 1 procent. Ook de politie registreerde meer gevallen van discriminatie: 481 tegen 400.

'Oorzaak onduidelijk'

Volgens Niek Peters van het Discrminatie Melpunt Groningen, de opsteller van het rapport, is niet te zeggen wat de oorzaak is van de stijging. 'Vaak is daarvoor een aanleiding, bijvoorbeeld een uitlating van een politicus, of een bepaalde gebeurtenis, maar hier kan ik die niet aanwijzen.'

Volgens Peters heeft een groot deel van de meldingen te maken met de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als een werknemer vanwege zijn afkomst wordt gepest. Ook gevallen van het niet gelijk behandelen van iemand die een chronische ziekte heeft of gehandicapt is, vallen daar onder.

Na de melding

De meldingen die bij het Meldpunt binnenkomen worden niet alleen geregistreerd. Er wordt contact opgenomen met de melder en is er wederhoor. Soms wordt er geprobeerd te bemiddelen, bijvoorbeeld bij discriminatie op de werkvloer.

Behalve het registreren van meldingen wil het Meldpunt ook wat doen om dicriminatie te voorkomen. Peters doet dat vooral in de vorm van gastlessen in het onderwijs, of met workshops bij bedrijven.

