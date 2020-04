Versterkingsplan Midden-Groningen valt slecht bij oppositiepartijen

'Het is een plan dat gedoemd is te mislukken' en 'de bewoners hebben er geen vertrouwen meer in'.

Het zijn enkele oneliners waar oppositiepartijen donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Midden-Groningen mee komen.

Kritiek

De gemeenteraad van Midden-Groningen sprak bijna twee uur over de plannen van de versterkingsoperatie in de gemeente. Een plan, waarin staat hoe de beperkte capaciteit voor opname en beoordeling van gebouwen wordt ingezet, moest goedgekeurd worden. Oppositiepartijen waren kritisch.

'Vorig jaar waren we kritisch, maar dit jaar zijn we er nog kritischer op. Je kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er eigenlijk niks is gebeurd. Dat is te triest voor woorden.' Hans Haze van Gemeentebelangen lijkt geen goed woord over te hebben voor de plannen die in dezelfde lijn liggen als de plannen van vorig jaar.

Vertraging

De grootste oppositiepartij maakt zich ernstige zorgen over de vertraging van de versterking. Ook Henk Bos van GroenLinks maakt zich zorgen. Volgens hem 'hebben de bewoners er geen vertrouwen meer in'. Hij wil dat bewoners meer eigen regie krijgen over het versterkingsproces en wil daarom met een nieuw plan komen.

Oppositiepartij D66 deelt die mening. 'Het kan echt anders', zegt Gerard Renkema en wijst naar de plannen van GroenLinks.

Ook oppositiepartij Leefbaar Midden Groningen heeft er nauwelijks een goed woord voor over. Fractievoorzitter Nette Kruzenga hoopt dat Groningers in opstand komen. Ook zegt ze dat wethouder José van Schie alleen maar in Den Haag is voor 'theekransjes'.

Als we hakketakken op elkaar en zeggen dat het niks is, dan moeten we ook laten zien hoe het wel moet Niels Joostens - raadslid ChristenUnie

Maar die opmerking schiet coalitiepartij ChristenUnie in het verkeerde keelgat. 'Het zou u sieren als u het woord 'theekransje' terugneemt. Kruzinga doet dit niet.

Hakketakken

De partij doet een beroep op de raad: 'We doen nu niks anders dan elkaar de tent uit vechten met woorden. Ik vind dat jammer. Als we hakketakken op elkaar en zeggen dat het niks is, dan moeten we ook laten zien hoe het wel moet', betoogde Niels Joostens.

Coalitiepartij PvdA vindt dat een ander plan van aanpak alleen maar meer vertraging opleveren, zodat er versterkt kan worden zoals afgesproken. 'Wij geloven niet in opnieuw stopzetten, maar denken meer aan in gesprek blijven', zegt Thea van der Veen.

Uiteindelijk wordt het plan aangenomen. De volledige coalitie stemde voor het plan en de volledige oppositie tegen.

