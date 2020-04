Troostlaidje #26: Wall of Roses - Love will guide us home

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Onder anderen Kira Dekker, Lars Koehoorn, Inge van Calkar en Bert Hadders brachten hun liedje al ten gehore.

Vandaag is het de beurt aan de band Wall of Roses.

'Onze optredens zijn natuurlijk ook afgelast en dus zijn we op zoek naar alternatieven', vertelt Siebrand van der Wal van Wall of Roses. 'Een manier is om een video te maken. Dat doen wel ieder vanuit ons eigen huis. We nemen zo allemaal ons eigen instrument op en onze drummer is uiterst bekwaam in het mixen.'

Het troostlaidje heet 'Love will guide us home'. 'Het is geen nieuw nummer. Het komt van ons eerste album, maar de tekst is heel toepasselijk', zegt Van der Wal. 'Het gaat over de kracht van liefde, over eenheid en samenzijn. Hoewel dat nu op afstand moet, proberen we toch manieren te vinden om samen te zijn.'