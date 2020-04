Asielprocedure wordt vanaf dinsdag hervat

Vluchtelingen kunnen vanaf dinsdag weer asiel aanvragen. Dat was sinds half maart niet mogelijk om te voorkomen dat het coronavirus zich in de asielzoekerscentra zou verspreiden.

Asielzoekers die sindsdien arriveerden in Nederland werden opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Maar deze noodopvang is bijna vol. Bovendien is 'ook voor het kabinet duidelijk dat het verblijf in de noodonderdaklocatie van tijdelijke aard moet zijn', schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in een brief aan de Tweede Kamer.

Kritiek op noodopvang

De Nederlandse tak van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, uitte woensdag kritiek op de noodopvang. Veel vluchtelingen die in Zoutkamp zitten zijn gefrustreerd, omdat de asielprocedure nog niet is gestart en ze het terrein niet af mogen.

Broekers-Knol komt de UNHCR nu tegemoet door de asielprocedure te hervatten. Nieuwe asielzoekers die zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden eerst ondergebracht in Zoutkamp. Als ze na twee weken geen coronaverschijnselen hebben, kunnen ze doorstromen.

De eerste asielzoekers zijn inmiddels overgebracht van Zoutkamp naar Ter Apel, waar ze alsnog een asielaanvraag kunnen indienen. Daardoor komt er in Zoutkamp weer plaats voor nieuwkomers.

Redenen gesloten opvang

In de Kamerbrief legt de bewindsvrouw ook uit waarom de asielzoekers in Zoutkamp niet van het terrein af mogen. Volgens Broekers-Knol is dat om de gezondheidsrisico's voor omwonenden te beperken en toegang tot het nabijgelegen Defensieterrein te voorkomen. 'Op deze manier is rekening gehouden met zorgen van omwonenden en medewerkers in de vreemdelingenketen ten aanzien van het coronavirus.'

De staatssecretaris stelt verder dat een meer open vorm van opvang tot te veel onrust zou hebben geleid bij gemeentebesturen en omwonenden. 'In dat geval was er de afgelopen weken vermoedelijk in het geheel geen noodonderdak voor nieuwkomers geweest', aldus Broekers-Knol.

Lees ook:

- UNHCR maakt zich zorgen om situatie asielzoekers Zoutkamp

- 'Asielzoekers in de noodopvang moeten de opvang in en uit kunnen'