Assistent-trainer Arts twee jaar langer bij FC

Arts was sinds dit seizoen assistent bij het eerste elftal. Daarvoor had hij vier seizoenen de leiding over het beloftenelftal.

Talenten

De assistent-trainer laat weten trots en blij te zijn. 'We zijn een traject aangegaan waarbij we talenten uit de opleiding willen doorontwikkelen en ons jonge team van een kwaliteitsinjectie willen voorzien, zodat we met FC Groningen in de Eredivisie kunnen strijden om de plekken waar de club thuishoort. Daarvan wil ik nog graag langer onderdeel zijn.'

Arts was in het verleden ook zelfstandig hoofdcoach, bij SC Cambuur. Toch bevalt het assistentschap hem goed. 'Op papier ben ik nu dan wel assistent, maar er heerst toch het gevoel dat we het allemaal samen doen, als één geheel.'