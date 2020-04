Schaatscoaches Bos en Kolder samen aan het roer bij KNSB Talent Team

Kolder werd twee weken geleden aangesteld door de KNSB. Bos was al langere tijd in dienst bij voorheen RTC Groningen, waar de talentvolle schaatsers uit Groningen en Drenthe een plek hadden.

'Gaaf jaar'

'Ik krijg een versterkte positie. Het wordt een gaaf jaar en we gaan er iets moois van maken in Noord Nederland.' zegt Bos. De eerste gesprekken met Kolder zijn al geweest en die verliepen prima. 'Het is de bedoeling dat Peter en ik de gehele groep gezamenlijk training geven. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor de rijders uit de eigen regio.'

Kolder vult aan: 'Het is goed dat dingen samengaan. Het streven is dat er binnen twee jaar één groep is. Dat is de beste oplossing. Op die manier kun je de besten met elkaar laten trainen. Voor nu is het prima dat er op twee locaties getraind kan worden want een aantal Friese schaatsers studeert in Groningen. Dan is het wel praktisch als je daar terecht kunt om te trainen bij Ingo. Dat scheelt een hoop gereis en gedoe.'

Bondscoach

Naast zijn werk bij het talentencentrum is Kolder ook bondscoach van de junioren. Daardoor is hij niet altijd aanwezig en zal er ook veel van de assistenten worden gevraagd. De samenwerking met Bos ziet hij wel zitten. 'We kennen elkaar nog van de ALO. Ik merk dat hij er verstand van heeft. Hij praat makkelijk over schaatsen.'

Individueel

Het schaatsteam is een gemixt gezelschap en zal niet alle onderdelen van het trainingsprogramma op hetzelfde moment kunnen doen. Sportcentrum Kardinge, het Topsportzorgcentrum en IJsstadion Thialf zijn de trainingslocaties.

Vanwege de coronacrisis wordt er de komende tijd veelal individiueel getraind. 'We moeten nog een mouw passen aan de krachttrainingen. Maandag horen we vanuit de schaatsbond welke richtlijnen er gelden om gezamenlijk te trainen.' zegt Bos tot slot.



