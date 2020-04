Meer controle en handhaving op Koningsdag: kleedjesverkoop en feestjes verboden

De Veiligheidsregio Groningen zet extra handhaving in op Koningsdag. 'We krijgen signalen dat er toch feestjes gehouden gaan worden. Daar weten we van, en dit staan we niet toe', zegt Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio.

Hoewel alle rommelmarkten zijn afgelast, krijgt Schuiling ook vragen of kinderen toch een kleedje voor hun huis mogen neerleggen, om daar spulletjes te voorkomen. 'Doe het niet', is zijn reactie.



Als kinderen met een kleedje voor hun huis gaan zitten, komen daar mensen op af. Dat moeten we niet hebben Koen Schuiling - Voorzitter Veiligheidsregio

'Moet op alles 'nee' zeggen'

'Er komen uit de hele provincie allerlei leuke ideeën', zegt Schuiling, 'bijvoorbeeld ook mensen die muziek willen maken. Maar ik moet op alles helaas 'nee' zeggen. De reden is dat we geen samenkomsten willen van mensen, en zeker geen volwassenen.'

En dus ook geen kleedjesverkoop door kinderen voor hun huis, in een rustige wijk. 'Ik vind het heel erg jammer. Volgend jaar kan het hopelijk wel weer.'

'We doen het nu met elkaar hartstikke goed, maar als er kinderen met een kleedje voor hun huis gaan zitten komen daar mensen op af. En dat is precies wat we niet moeten hebben.'

11 mei

Maar is dat niet wat rigide, net nu we gehoord hebben dat kinderen tot 12 jaar vanaf 11 mei weer naar school mogen en samen mogen sporten? 'Nee', zegt Schuiling, 'dat is precies de reden. Dat is vanaf 11 mei, en Koningsdag valt daar voor.'

Geen feestjes, ook niet met Koningsnacht

De gemeente zet extra politie en handhavers in tijdens Koningsdag en de nacht ervoor. 'In de hele provincie, op heel veel plekken', zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio.

'Voorkom nou dat het zover komt. Want als het echt uit de hand loopt, gaan we ook bekeuren. En daar is niemand op uit.'

Ogen en oren open

'We hebben onze ogen en oren open, en weten dat er een aantal oproepen zijn om dingen te gaan organiseren. Dat hebben we in beeld en we zullen er aanwezig zijn. Maar ik probeer de situatie te voorkomen.'

'We weten dat volwassen mensen elkaar heel makkelijk infecteren. Als je weet hoe het verloop van die ziekte is, wil je het echt niet meemaken. Dus laten we elkaar niet in die positie brengen. Een feestje kan je voorkomen, dus doe het dan ook niet.'

RTV Noord organiseert op Koningsdag een online kleedjesmarkt. Hoe dat werkt, lees je hier.



